Всичко или нищо за Коди и Цървена звезда срещу Барселона

Тази вечер започва плей-ин турнирът в Евролигата, който ще определи кои два отбора ще се присъединят към класиралите се в първата шестица в редовния сезон за участие в плейофите на елитната надпревара.

В 21:00 часа българско време Панатинайкос, в чиято зала този сезон ще се проведе финалната четворка през май, е домакин на Монако в сблъсък между седмия и осмия от редовния сезон. Победителят ще се класира за плейофите и ще премери сили с втория от редовния сезон Валенсия. Загубилият пък ще има още един шанс да продължи напред, като ще срещне, при това в своята зала, победителя от двубоя между деветия и 10-ия от редовния сезон.

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

Във втория мач утре един срещу друг ще се изправят в "Палау Блауграна" в каталунската столица Барселона и Цървена звезда, съответно девети и десети в редовния сезон. Както стана дума по-горе, победителят ще трябва да спечели още един мач, за да влезе в плейофите, но за загубилия сезонът в Евролигата приключва.

Коди Милър-Макинтайър и компания претърпяха две загуби от "лос кулес" този сезон - 79:89 в Белград през декември и 88:92 като гости в края на март.

Партизан сломи Цървена звезда в сръбското супердерби и оглави класирането в Адриатическата лига

Панатинайкос и Монако пък си размениха по една домакинска победа през редовния сезон. Монегаските спечелиха с 92:84 в края на октомври, а "зелените" се наложиха над днешния си съперник със 107:97 в края на март.