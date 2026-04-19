Начало на сръбското супердерби!

Партизан и Цървена звезда се изправят един срещу друг в двубой от Топ 8 групата в Адриатическата лига. Сръбското дерби започва в 20:30 ч. българско време в "Белградска Арена".

Двата тима са съответно втори и трети в класирането, като Партизан е с баланс 20-3, а Звезда е с 18 победи и 5 поражения. Лидер е Дубай с 20-3.

Стартови състави:

Партизан: Карлик Джоунс, Марио Накич, Стърлинг Браун, Айзък Бонга, Тоние Джекири

Цървена звезда: Коди Милър-Макинтайър, Никола Калинич, Асиел Риверо, Джордан Нвора, Семи Оджелей

