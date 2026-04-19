Верстапен не успя да спечели на „Нюрбургринг“ заради повреда

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен не успя да спечели петото състезание от сериите NLS на Северната дъга на „Нюрбургринг“, след като получи повреда. Надпреварата беше и квалификационно състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“ през май.

Този уикенд Макс дели Мерцедес-а на Winward с Лукас Ауер, като днес сутринта екипажът с №3 изостана от лидерите в колоната на мокрото в квалификацията.

Но за самото състезание пистата в планината Айфел изсъхна и Макс си проби път напред, като дори успя да излезе начело с аванс от над 30 секунди.

Но от бокса информираха Верстапен, че има повреда в сплитъра отпред, което отнемаше от сцеплението на предницата и скоростта на колата му, а след прибирането му в бокса Макс и Лукас бяха класирани на 39-о място. Колата престоя 28 минути в пита и когато Ауер се върна на пистата, той вече беше на няколко обиколки от Алекс Симс и Бен Грийн (Ауди R8 LMS GT3 Evo II), който финишираха на първо място.

