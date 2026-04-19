Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

Първият мач на Левски ще бъде разковничето дали ще бъдат уверени в плейофите или ще допуснат колебания. Силно се надявам, че ще запазят преднината си и ще устискат мечтаната шампионска титла от много левскари. Това каза Антони Здравков - председател на Зоналния съвет към БФС и бивш треньор в "синия" клуб.

"Изключително интересно върви надпреварата и от първо до четвърто място, и всички останали други две групи надолу. Навсякъде ще бъде интересно и е интересно до момента. За мен в момента Левски има така сериозна преднина и сериозна крачка пред отбора на Лудогорец. В същото време и много и малко", обясни той пред БНТ.

"Всеки прави грешки. Лудогорец направиха доста грешки с доста отбори, дори вкъщи с отбори, които би трябвало да победят с лекота. Там имаше и една промяна на треньорите, може би също е повлияла. Евротурнирите, в които играят, също ги е притиснало чисто физически, не е лесно да играеш на няколко фронта", каза Антони Здравков, след което коментира и приноса на Наско Сираков за възраждането и добрите резултати на Левски.

"Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител, но тук трябва да отбележим също така и освен неговата работа, ролите на целия екип около него. Като прибавим хората, които помагат финансово, като добавим Боримиров, хората от треньорския щаб, самите футболисти и не на последно място, може би на първо, публиката на Левски, която е изключително ентусиазирана, която помогна и чисто финансово отборът да преодолее определени моменти, кризисни моменти, в които беше изпаднал клуба. Така че, смятам, че това, което направиха всички заедно, е това, което виждаме в момента."

Той сподели и впечатленията си от треньора Хулио Веласкес и промяната в отбора под негово ръководство.

"Вижда се, че този отбор играе малко по-различно от това, което играеше преди това, когато Веласкес дойде. Настрои футболистите така, че да могат да се раздават, да търсят оптималното всеки един мач, не винаги се получава, но смятам, че има някаква разлика и промяна от това, което беше когато той дойде и в момента, като стил и начин на игра", обясни Здравков.

Бившият треньор смята, че предстоят интересни мачове за Купата на България, където на полуфиналите се изправят Лудогорец - ЦСКА и Локомотив (Пловдив) - Арда.

"Шансовете на Лудогорец за титлата не са огромни. ЦСКА при всички положения ще иска да играе в Европа по възможност с трофей, същото важи и за Лудогорец. Така, че смятам, че двата полуфинала между Лудогорец и ЦСКА ще бъдат доста сериозни мачове за двата клуба като цяло", сподели той.

Здравков коментира и работата на Христо Янев в ЦСКА:

"Познавам го от години като футболист, после като стъпи на треньорската скамейка. Работи добре с футболистите, чисто психологично. Смятам, че има качествата. Въпрос е колко ще съумее и в кой момент ще съумее да вкара това, което иска да надгради. Тъй като в ЦСКА си длъжен да надграждаш. Не можеш да стоиш на едно място и да чакаш да печелиш мачовете било с индивидуална атака на някой или прецизно изпълнение на друг футболист. Трябва да се налага стил и начин на игра."

Според Здравков, под ръководството на Александър Димитров играчите в националния отбор показват отговорност, когато излязат на терена и дават максимум от възможностите си.

"Сашо държи на дисциплината, държи на отговорността и това се видя дори в турнето, което беше в Индонезия", заяви той.