Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Левски има 11,9 % шанс да спечели титлата дори при само една точка в плейофите, изчисли Football Meets Data. В момента родният има 10 точки преднина пред втория Лудогорец шест кръга преди края на сезона.
Ако “сините” завършат с два равни и четири поражения, процентът за първенец скача на 32,3. При три спечелени точки титлата е гарантирана на 45,3%.
С четири или повече точки шансът се увеличава драстично - над 67%. Чисто математически Левски се нуждае от 9 точки, за да си гарантира първото място, но според анализа то е почти сигурно и при вариант с победа и два равни в оставащите шест мача - 85,5%.