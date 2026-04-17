Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Левски има 11,9 % шанс да спечели титлата дори при само една точка в плейофите, изчисли Football Meets Data. В момента родният има 10 точки преднина пред втория Лудогорец шест кръга преди края на сезона.

Ако “сините” завършат с два равни и четири поражения, процентът за първенец скача на 32,3. При три спечелени точки титлата е гарантирана на 45,3%.

С четири или повече точки шансът се увеличава драстично - над 67%. Чисто математически Левски се нуждае от 9 точки, за да си гарантира първото място, но според анализа то е почти сигурно и при вариант с победа и два равни в оставащите шест мача - 85,5%.

🏆 With 70 pts after 30/36 rounds, and 10 pts more than 🟢 Ludogorets, 🔵 Levski are only 3 wins away from winning their first 🇧🇬 Bulgarian league title in 17 years!



🔚 It would also end 🇧🇬 Ludogorets' record-breaking series of 14 consecutive league titles!



📈 With 79 pts… pic.twitter.com/lCspJ1LE4b — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026