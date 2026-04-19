Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

  • 19 апр 2026 | 20:13
Четирима българи ще стартират в първия ден на Европейското първенство по борба в Тирана (Албания).

Схватките в класическия стил ще бъдат открити от Стефан Григоров  (55 кг), Николай Вичев (63 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Семен Новиков (87 кг).

В най-леката категория до 55 кг Стефан Григоров, пети на Европейския шампионат през 2024-а, започва с молдовеца Леонид Мороз. Съперникът му е пети на първенството на Стария континент до 23 години през 2023-а и 2024-а.

Николай Вичев (63 кг) стартира срещу Майрбек Салимов (Полша), бронзов медалист от Европейското първенство през миналия сезон.

При 77-килограмовите Стоян Кубатов, пети в света през 2023-а, ще спори с Шунай Мамедау (Беларус), който по-рано тази година стана пети на турнира „Дан Колов - Никола Петров“.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков (87 кг) започва с финландеца Валтери Латвала, призьор от международни турнири и пети на шампионата на планетата до 23 години.

"България ще бъде представена от утвърдени имена и амбициозни млади състезатели, които нееднократно са доказвали своята класа на международната сцена. Подготовката премина при отлични условия, с високо ниво на професионализъм и отдаденост, което дава основание за оптимизъм преди старта на шампионата. Ръководството на Българската федерация по борба изразява своята увереност, че националните ни състезатели ще се представят достойно, ще демонстрират борбен дух, дисциплина и характер, и ще защитят авторитета на българската школа. Пожелаваме успех на всички наши представители в Тирана. Вярваме, че усилията, които вложиха в подготовката си, ще бъдат възнаградени и България отново ще бъде сред водещите нации в европейската борба", се казва в изявление на българската централа.

Във вторник са останалите петима родни представители - Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг), Кирил Милов (97 кг).

Финалите ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3. Първите срещи за отличията са във вторник от 19:00 часа.

