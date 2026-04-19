Чимаев подписа с американската верига RAF

Хамзат Чимаев ще изпробва уменията си в борбата, след като подписа договор за присъединяване към състезателите на лигата за свободна борба "Real American Freestyle". Шампионът на UFC в средна категория има насрочена първа защита на титлата си през май срещу Шон Стрикланд, а скоро след това ще се качи и на тепиха за борба.Новината за подписването на договора на Чимаев беше обявена по време на събитието RAF 8 в събота.

Въпреки че е най-известен с кариерата си в смесените бойни изкуства, Чимаев започва пътя си в спорта именно с борба, след като се премества в Швеция. Там той участва в множество турнири и натрупва впечатляваща визитка. В крайна сметка обаче решава да се насочи към ММА, вместо да преследва международни титли в борбата.

Откакто превръща ММА в своя основна професия, Чимаев се превърна в един от най-доминиращите и популярни бойци в UFC. Чеченецът е с перфектен актив от 15 победи, включително девет успеха в UFC, като кулминацията беше категоричната му победа с решение над Дрикус дю Плеси през август 2025, с която спечели титлата в средна категория.

Чимаев ще защитава пояса си срещу Стрикланд на 9 май в главното събитие на UFC 328. Изглежда, че независимо от резултата, Чимаев се готви за участие в RAF, където не липсват потенциални опоненти. Олимпийският шампион Кайл Снайдер дори заяви, че би приветствал подобен двубой.

