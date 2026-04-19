Артюр Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата в Барселона

  • 19 апр 2026 | 20:09
Французинът Артюр Фис е новият шампион на турнира по тенис на клей в Барселона, като във финалния мач той победи руснака Андрей Рубльов с 6:2, 7:6 (2). Това е четвърта титла на сингъл в кариерата на Фис, който от два месеца се готви под ръководството на хърватина Горан Иванишевич.

По-опитният Рубльов влезе със самочувствие в мача, направи пробив и го затвърди за 2:0. След това Фис наложи пълна доминация и спечели шест поредни гейма за 6:2.

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт
Във втората част рекорден по продължителност бе четвъртия гейм, в който Артюр Фис пропусна общо седем възможности за пробив, а Рубльов в крайна сметка успя да спечели и да изравни. Това не бе за дълго, тъй като той скоро загуби шестия гейм при свое подаване, а след това стана 2:5 за французина. Рубльов не се предаде и спечели следващите два гейма с един пробив, а при 4:5 изоставаше с 0:40, но отново се върна в мача и направи обрат за 5:5. Руснакът не спря дотук, а направи нов пробив за 6:5, но фрунцизинът го върна и се стигна до драматичен тайбрек. В него Андрей Рубльов поведе с 2:0 след мини пробив, но после Фис взе всичките седем разигравания до края за 7:2.

Бен Шелтън триумфира в Мюнхен
Артюр Фис спечели 500 точки за ранглистата и солиден чек за 546 400 евро. Преди две седмици той бе под номер 29 в ранглистата на АТП, но с този успех трябва да влезе в Топ 20. Рекордното му класиране до момента е 14- място преди година.

Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров
Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Ива Иванова е финалистка в Монастир

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

