Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

Един от бившите треньори на Григор Димитров и влиятелна личност в тениса Патрик Муратоглу изрази подкрепата си към българския топ тенисист чрез пост в социалните мрежи.

Муратоглу отправи няколко комплимента към Гришо и разкри любопитен детайл от миналото им заедно. Специалистът е сигурен, че Димитров скоро ще се върне където му е мястото - в топ 100 и по-нагоре в ранглистата.

"Все още помня как тренирах Григор Димитров, когато проби в топ 100.

След голяма победа в Маями, включително над Томаш Бердих, го следвах с колата, докато Еминем звучеше силно, а той тичаше обратно към хотела, напълно надъхан. Това говори много за това какъв човек е.

14 поредни години в топ 100 не са само талант. Самият талант не е достатъчен. Григор е изключително професионален, много сериозен и обсебен от детайлите. Тенисът е центърът на живота му.

Неотдавна беше много близо до това да победи Яник Синер на "Уимбълдън", преди да получи контузия. Затова вярвам, че е въпрос на време.

Вие как мислите – може ли да се върне отново сред най-добрите", написа Муратоглу във Фейсбук.