  3. Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

  • 16 апр 2026 | 12:03
Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

Един от бившите треньори на Григор Димитров и влиятелна личност в тениса Патрик Муратоглу изрази подкрепата си към българския топ тенисист чрез пост в социалните мрежи.

На Григор ще му се наложи да играе квалификации в Рим
На Григор ще му се наложи да играе квалификации в Рим

Муратоглу отправи няколко комплимента към Гришо и разкри любопитен детайл от миналото им заедно. Специалистът е сигурен, че Димитров скоро ще се върне където му е мястото - в топ 100 и по-нагоре в ранглистата.

"Все още помня как тренирах Григор Димитров, когато проби в топ 100.

След голяма победа в Маями, включително над Томаш Бердих, го следвах с колата, докато Еминем звучеше силно, а той тичаше обратно към хотела, напълно надъхан. Това говори много за това какъв човек е.

14 поредни години в топ 100 не са само талант. Самият талант не е достатъчен. Григор е изключително професионален, много сериозен и обсебен от детайлите. Тенисът е центърът на живота му.

Неотдавна беше много близо до това да победи Яник Синер на "Уимбълдън", преди да получи контузия. Затова вярвам, че е въпрос на време.

Вие как мислите – може ли да се върне отново сред най-добрите", написа Муратоглу във Фейсбук.

Още от Тенис

Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

  • 16 апр 2026 | 08:55
  • 382
  • 0
Швьонтек стигна четвъртфиналите в Щутгарт

Швьонтек стигна четвъртфиналите в Щутгарт

  • 16 апр 2026 | 02:55
  • 2073
  • 0
Де Минор отпадна в Барселона

Де Минор отпадна в Барселона

  • 16 апр 2026 | 00:47
  • 846
  • 0
Мария Шарапова започва подкаст

Мария Шарапова започва подкаст

  • 15 апр 2026 | 20:42
  • 3576
  • 12
Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

  • 15 апр 2026 | 20:29
  • 2158
  • 0
Пьотр Нестеров спечели почти четиричасова битка на турнир в Тунис

Пьотр Нестеров спечели почти четиричасова битка на турнир в Тунис

  • 15 апр 2026 | 19:32
  • 784
  • 0
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 23939
  • 117
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 2676
  • 15
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 4815
  • 9
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 7512
  • 13
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 5709
  • 10
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5711
  • 11