Кисимов загуби финала на турнира в Офенбах

  • 10 май 2026 | 18:42
Димитър Кисимов стана вицешампион на сингъл при юношите на турнира по тенис от категория J500 в Офенбах (Германия).

Поставеният под номер 5 българин отстъпи на финала пред третия в схемата представител на домакините Джейми Макензи (Германия) с 4:6, 3:6. Двубоят продължи час и 13 минути.

Преди този мач Кисимов постигна пет поредни победи при само два загубени сета.

Българинът е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.

