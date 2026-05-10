Кисимов загуби финала на турнира в Офенбах

Димитър Кисимов стана вицешампион на сингъл при юношите на турнира по тенис от категория J500 в Офенбах (Германия).
Поставеният под номер 5 българин отстъпи на финала пред третия в схемата представител на домакините Джейми Макензи (Германия) с 4:6, 3:6. Двубоят продължи час и 13 минути.
Преди този мач Кисимов постигна пет поредни победи при само два загубени сета.
Българинът е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.
