  Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

  • 19 апр 2026 | 17:25
Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

Елена Рибакина от Казахстан спечели титлата на турнира в Щутгарт от категория WТА 500 на клей. Във финала тя се наложи над чехкинята Каролина Мухова в два сета - 7:5, 6:1. Мачът приключи за час и 18 минути на корта.

Рибакина бе фаворитка, като бе поставена под номер 1 в схемата на турнира в германския град. Това бе втора победа на Рибакина срещу Мухова, като тя изравни баланса в четири мача, като до момента имаше две загуби от чехкинята.

Състезателката от Казахстан за втори път след 2024 година печели турнира, когато победи във финала Марта Костюк от Украйна. Това е втори трофей за Рибакина за 2026 след победата на Откритото първенство на Австралия.

В първия сет Рибакина започна много силно с пробив във втория гейм и 3:0 за начало, но Мухова върна пробива в деветия гейм за 5:4, а след това изравни на свой сервис. Ключов бе 12-ият гейм, в който Рибакина пропусна две точки за пробив, преди да реализира третата за 7:5.

Шампионката бе много по-убедителна във втората част, в която повече с 5:0 и едва тогава чехкинята спечели първия си гейм, но след това Рибакина затвори мача.

Рибакина направи три аса срещу два за Мухова, но бе много по-добра при ретурите си и геймовете на свой сервис.

Елена Рибакина спечели своята 13-а титла на сингъл. Те печели 500 точки за ранглистата и чек за 161 310 евро от общия нагладен фонд от малко над милион от общата европейска валута. Каролина Мухова получи чек за 99 565 евро.

Снимки: Gettyimages

