  3. Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

  • 19 апр 2026 | 17:41
Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

Американецът Бен Шелтън спечели петата си титла в кариерата в ATP тура и втора за годината, след като триумфира на турнира от серията АТР 500 в Мюнхен. Шелтън, номер 2 в схемата в столицата на Бавария, вдига и втори трофей на клей, след като на финала се наложи с 6:2, 7:5 над 4-ия Флавио Коболи (Италия).

Точно преди една година Шелтън стигна до финала на същото място, като тогава беше победен от представителя на домакините Александър Зверев, но днес не допусна подобна грешка и записа първа победа над играч от Топ 20 в ранглистата на клей. Не по-малко престижен е фактът, че Шелтън става едва петият американец, който печели на клей извън САЩ през този век. 23-годишният тенисист се присъединява към големи имена като Андре Агаси и Анди Родик, както и към Сам Куери и Себастиан Корда.

В крайна сметка Шелтън ще получи 478 935 евро. Коболи ще прибере 257 705 евро като загубил на финала. Отделно от това, американецът ще вземе и BMW iX3, изцяло електрически автомобил.

Американецът започна много агресивно и с два пробива в началото поведе с 4:0, като след това можеше да затвори частта с трети пробив, но в крайна сметка го направи с подаване. Коболи опита реакция през втората част и до 5:5 поддържаше равновесието в резултата, но в крайна сметка отново се срина при свой сервис и отстъпи пред противника си след два сета за час и половина игра.

Снимки: Gettyimages

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Ива Иванова е финалистка в Монастир

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

