Невен Нешев и Милен Стоянов: Искаме да предадем на младите натрупаните опит и знания

Двама от най-изявените ни национали в плажния волейбол допреди няколко години, които са се превърнали в легенди в този спорт, а с изявите си дадоха много повод за радост и гордост, бяха избрани за тандем като национални селекционери в мъжкото направление на плажния волейбол. Старши треньор ще е Невен Нешев, който в настоящето е треньор на подрастващи във ВК ЦСКА, а негов помощник е Милен Стоянов, който сега води мъжкия отбор на Черноморец 2008 (Бяла). Двамата заявиха в интервю за BGvolleyball.com, че младите са бъдещето в този спорт и искат да им предадат натрупаните знания и опит.

- Поемате като треньорски тандем мъжкото направление в плажния волейбол. Как го приемате и какво означава това за вас?

Невен Нешев: Първо искам да благодаря на БФВ и в частност на Председателя на комисията по плажен волейбол към федерацията Пеньо Ненов, който отправи лично покана към мен за този пост. Няколко седмици водихме разговори и ми разказа за проекта, от какво има нужда и какво се прави. Сега, след като бе оповестена дългосрочната визията за този спорт, когато видях колко неща са постигнати, смятам, че взех правилно решение да бъда част от всичко това. Радостен съм, че приех предложението да бъда национален селекционер.

Милен Стоянов: Аз получих покана да се присъединя към проекта от Невен Нешев. С него се познаваме от близо тридесет години. Били сме съперници, но това никога не е пречило да бъдем приятели. Имаше друг първи избор за помощник треньор, който бе отказан от съответния човек. Невен ме помоли и аз се отзовах. Винаги съм помагал и възнамерявам и занапред да помагам когато и където трябва.

- И двамата в нястоящето сте треньори на отбори във волейбол в зала, ще имате ли физическата възможност и време да отделите на този проект?

Невен Нешев: Да, смятам, че няма да има спънки. При мен специално - имам още известно време упорита работа с младите волейболисти на ЦСКА до приключване на финалите от Държавното първенство за юноши до 20 години. След това отново ще имам ангажименти към ВК ЦСКА, но вече не са толкова трудоемки, тъй като най-важното състезание - спорът за титлата, което е в началото на месец май, вече ще е преминало. Ще мога да се отдам на плажния волейбол. Ще имам времето и възможността да отделям нужното внимание на този спорт. Всичко, което съм го натрупал като знания и опит, ще мога да го предам на младите състезатели.

В този ред на мисли искам да изразя нещо важно: всички подрастващи се стремят да попаднат в националния отбор на България. Добре, но се получават ситуации в които, дадено дете, примерно в диапазона 14-16 години, то е селектирано за разширения състав на националния отбор, но то не може да попадне в основната група и седи там някъде по периферията. Не го използват, няма изяви и това му се отразява. Не е ли по-добре това дете да си даде сметка, да си направи план и да дойде в плажния волейбол, където цялото внимание ще се обърне специално към него. Ще може да се развие и да представлява България на международни форуми на пясъка. И тук се обръщам към родителите, които са движещата сила до пълнолетието на своите наследници. Те трябва да мислят рационално къде най-добре може да си пласират детето и да виждат най-удачните варианти, защото именно те вземат решенията. А сега ние започваме работа предимно с подрастващи и плажният волейбол тепърва ще набира скорост у нас.

Милен Стоянов: Аз също нямам проблеми с ангажираността. Ние приключихме отдавна с мъжкия отбор на Черноморец 2008 (Бяла) във Висшата лига. Както вече се спомена, двете разновидности на волейбола - в зала и на плажа, се играят в различни периоди на годината. Има достатъчно време, както каза и Невен, ще можем да обърнем внимание на младите момчета, защото те са бъдещето в плажния волейбол.

- Какви ще бъдат вашите функции?

Невен Нешев: Ще се занимаваме със съответните двойки в определен срок за всяко състезание, което предстои и ще бъдем (един от нас или двамата) със състезателите по време на форума. Сега, първата международна изява ще е Купата на нациите през май в Кипър, където страната ни ще участва с две мъжки двойки.

Милен Стоянов: Ще се занимаваме със съответните избрани двойки, само когато представляват България на международен форум – Купа на нациите, европейски и световни първенства.

- А селекцията?

Милен Стоянов: Ние двамата ще правим селекцията.

- Определени ли са двойките, които ще ни представляват на първия турнир от Купата на нациите?

Милен Стоянов: В този турнир България ще бъде представена от две мъжки двойки. Едната вече е ясна, това са Димитър Калчев и Димитър Механджийски. Другата двойка ще бъде определена на специален квалификационен турнир, който ще е този петък и събота във Варна. В него ще участват първите три от класирането от изминалия сезон и ще се борят за едно място. Победителите ще станат втората двойка, която ще отиде на Купата на нациите. По същия начин е и при жените. В момента във Варна се провежда такова състезание и при момичета, затова двамата селекционери Пламен Николов и Мирослав Градинаров не присъстваха на пресконференцията в София.

- В същото време най-успешната ни двойка при мъжете Димитър Калчев и Димитър Механджийски обявиха свой треньор, как стоят нещата?

Невен Нешев: Малко съвпадат нещата, да. Те си имат треньор, който отговаря за тяхната подготовка. За самите състезания, в които те участват под егидата на БФВ, ще отговаряме ние двамата.

- Да обобщим, имате още малко време да стиковате нещата, преди старта?

Милен Стоянов: Да имаме още малко време, но и в същото време няма време. На предстоящия турнир за Купата на нациите ни очакват сериозни съперници от Полша, Кипър и Израел, които не знаем точно с какви двойки ще са, но са по-високо от нас в световната ранглиста. Силно се надяваме да се представим по-най-добрия начин.

- За завършек – оптимисти ли сте за бъдещето на плажния волейбол у нас?

Невен Нешев: Аз лично, след това представяне което направиха от БФВ, съм много впечатлен, а и след изминалия сезон, съм много положително настроен. Имаме една добра двойка в лицето на Калчев и Механджийски и всичко зависи от младите, които са бъдещето на плажния волейбол. Ние нямаме ресурс да развиваме някакви възрасти, а започваме от подрастващите. Смятам, че има много добри деца, които могат да се реализират в този спорт, но не са имали възможност да се появят на плажа. Сега е момента да направят своя избор. Това се прави именно за тях, те да появяват интерес и да се завъртят в системата, като започнат да израстват и да се развиват в плажния волейбол.

Милен Стоянов: Навремето, когато аз и Невен започвахме да играем на пясъка, нямахме никакви условия, камо ли да мечтаем за плажни кортове. Сега е различно. Всичко е много по-добре и много по-атрактивно. Няма смисъл да убеждавам никого. Слънце, море и пясък... Много по-различно от волейбол в зала. И който не се е докоснал до този спорт, няма как да го оцени и разбере. Сега е момента младите да дойдат при нас и да започнат да се занимават с плажен волейбол, а ние да им дадем целия натрупан опит през годините.