  Bulgaria допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 31 май 2026 | 11:35
Женският национален отбор на България по волейбол загуби с 0:3 от Аржентина във втората контролна среща между двата тима, изиграна в Росарио.

Това беше последната проверка за състава, воден от селекционера Марчело Абонданца, преди началото на Лигата на нациите (VNL). Ден по-рано аржентинките се наложиха със същия резултат и в първия двубой, проведен в Санта Фе.

Контролните срещи бяха част от финалния етап на подготовката на българския тим за тазгодишното издание на Лигата на нациите. Освен ценна игрова практика срещу качествен съперник, двубоите послужиха и за адаптацията на отбора към условията в Южна Америка преди началото на официалните срещи.

В хода на двете проверки Марчело Абонданца и неговият щаб имаха възможност да изпробват различни игрови варианти и да дадат шанс за изява на по-голяма част от състезателките в състава.

След приключването на лагера в Аржентина българският национален отбор поема към Бразилия, където на 3 юни ще започне участието си в първата седмица на Лигата на нациите с двубой срещу Италия.

Целта пред тима е постепенно да достигне оптимална форма и да покаже максимума от възможностите си срещу най-силните отбори в световния волейбол.

