  Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха 2026 година с медал

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха 2026 година с медал

Най-добрите български състезатели по плажен волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха с медал на първия международен турнир, в който участваха през 2026 година.

Калчев и Механджийски се включиха в турнира Bioderma Turkish Beach Volleyball National Tour, който е част от националния шампионат на Турция в Алания.

Българските волейболисти бяха оставени под №3 в основната схема и стартираха директно във втория кръг, където победиха Яшар и Сергей (№19) от Турция с 2:0 (21:8, 21:10).

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

В трети кръг Калчев и Механджийски победиха Михеев и Пузанов (№22) от Русия с 2:0 (21:16, 21:13).

В четвъртия кръг българите се справиха с поставените под №2 Тюр и Полат Кемал Езер от Турция с 2:0 (21:15, 25:23).

На полуфиналите Калчев и Механджийски допуснаха загуба от поставените под №1 Йоздемир и Куру от Турция с 0:2 (11:21, 14:21).

Така българските волейболисти, които от началото на сезона работят с треньора си Константин Митев, срещнаха в спор за бронзовите медали отново поставените под №2 Ахмет Тюр и Полат Кемал Езер от Турция.

Калчев и Механджийски играха по-уверено в битката за бронзовите медали и спечелиха с 2:0 (21:18, 21:18).

Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

  • 19 апр 2026 | 15:12
  • 391
  • 0
Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

  • 19 апр 2026 | 14:58
  • 463
  • 1
Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

  • 19 апр 2026 | 14:03
  • 1448
  • 0
Иван Станев: Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а със сърце

Иван Станев: Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а със сърце

  • 19 апр 2026 | 11:57
  • 731
  • 0
Огнян Томов: Ако някой си го мисли, че сме отписали мачовете за титлата, е в дълбока грешка

Огнян Томов: Ако някой си го мисли, че сме отписали мачовете за титлата, е в дълбока грешка

  • 19 апр 2026 | 10:41
  • 668
  • 0
MVP Любослав Телкийски: Вярвам, че отново можем да станем шампиони

MVP Любослав Телкийски: Вярвам, че отново можем да станем шампиони

  • 19 апр 2026 | 10:21
  • 713
  • 2
Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 16:56
  • 1951
  • 8
Начало на мача: Верона 0:0 Милан

Начало на мача: Верона 0:0 Милан

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 1145
  • 5
Добър старт за България на ЕП по щанги

Добър старт за България на ЕП по щанги

  • 19 апр 2026 | 16:04
  • 468
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 1969
  • 15
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 15323
  • 31
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 13130
  • 23