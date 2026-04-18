Комисията по плажен волейбол обяви спортния календар за новия сезон

За първи път в историята на плажния волейбол в България ще има национални селекционери. Решението на Българската федерация по волейбол и Комисията по плажен волейбол е част от новата визия за развитието на този спорт у нас.

Дългогодишните състезатели по плажен волейбол и волейбол в зала Невен Нешев (ВК ЦСКА) и Милен Стоянов поемат мъжкото направление като треньорски тандем.

При дамите за национален селекционер бе избран опитният треньор на Спартак Варна Пламен Николов, а негов помощник ще бъде Мирослав Градинаров (ВК „Перун“ - Варна). Комисията избра и Ралица Михайлова (ВК „Локомотив 1929“ - София), която е треньор на подрастващи и ще поеме подготовката на двойките в различните възрастови групи. Целта е да бъдат подготвени състезатели, които впоследствие да преминат в представителните национални двойки.

Комисията по плажен волейбол представи държавния спортен календар за подрастващи, мъже и жени от веригата „Grifid Masters Beach Volley“, както и предстоящите турнири за националните двойки.

Началото на веригата турнири в България е на 10 юни в София. При мъжете и жените ще бъдат проведени общо 7 турнира, а при подрастващите - 8.

БФВ представи дългосрочна стратегия и партньори за развитието на плажния волейбол

Турнирите от държавното първенство ще бъдат проведени в следната последователност:

София (10-14.06), Приморско (18-21.06), Шабла (24-28.06), Варна (04-05.07 - само подрастващи), Бяла (08-12.07), Слънчев бряг (15-19.07), Смолян (05-09.08), Бургас (12-16.08) и Кърджали (29-30.08).

Международен календар:

Международното участие на националните двойки ще стартира през месец май с Купата на нациите за мъже и жени. Надпреварата е и квалификационен турнир, който дава право на участие в следващ етап от квалификациите за световно първенство.

При мъжете Купата на нациите ще се проведе на 9 и 10 май в Кипър. Участие ще вземат две български двойки. При жените Литва приема надпреварата на 16 и 17 май, като отново България ще бъде представена от две двойки.

Календарът включва и балканиади за мъже и жени под 18 и под 20 години, които ще бъдат проведени в Румъния (25-28.06), както и в Гърция (03-04.07). Балканските първенства ще бъдат и квалификация за европейско първенство.

Европейското първенство за момичета и момчета под 18 години ще се проведе в периода 16-20 септември.

Домакин на Европейското първенство за мъже и жени под 20 години е Италия, като надпреварата ще се състои от 2 до 9 септември.

Испания ще бъде домакин на първенството на Стария континент за мъже и жени под 22 години, което ще се проведе от 9 до 13 септември.

Европейският шампионат за мъже и жени ще се състои в периода 12-16 август, като домакин е Полша.

Световното първенство за мъже и жени под 21 години ще се проведе в различни държави по света в периода от септември до декември.