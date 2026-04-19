Новозеландска звезда на Форд триумфира в Крайстчърч

Мат Пейн постигна втора, доминантна победа в състезателния уикенд от шампионата Суперкарс на пистата „Руапуна Парк“, с което осигури на Форд пълен успех с четири победи от четири старта на Южния остров в Нова Зеландия.

След като спечели полпозишън за втори път, Пейн поведе още на старта и след ранен период зад кола за сигурност, просто се откъсна от останалите пилоти. За да бъде празненството в Гроув Рейсинг пълно, Кай Алън проби до второто място, като отборът му помогна със стратегията, за да донесе на тима първия в историята му двоен успех.

По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

„Знаех, че днес ще имаме добра кола - заяви Пейн. - В квалификацията имахме преднина всеки път. Това беше перфектно състезание за нас, имаше няколко коли за сигурност, но бяхме дяволски бързи. Знаех какво трябва да направя, изпълнихме го и беше перфектно. Борихме се колкото можахме и дадохме най-доброто от себе си.“

След като допринесе за първия двоен успех на отбора, Алън също беше доволен.

„Направих добър старт, а Уил Браун доста ме затрудняваше - каза той след финала. - Мати днес отново беше в друга лига. Радвам се за отбора, за първата ни двойна победа. Сега просто трябва да разбера как да бъда толкова бърз, колкото Мати. Вложихме много подготовка в този кръг, с Мати работихме усилено, за да научим пистата възможно най-добре.“

Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

Третото място зае Брок Фийни (Трипъл Ейт, Форд). Той успя да изпревари съотборника си от Уил Браун в средата на състезанието, но му липсваше чистата скорост на автомобилите на Гроув и той взе максималния възможен брой точки за нивото на представянето му.

Инцидент в края на надпреварата означаваше, че Фийни не само печели трофея „Джейсън Ричардс“, но и излиза начело в класирането при пилотите. При последния рестарт Броуди Костеки (ДиДжейАр, Форд) атакува ишампиона Чаз Мостарт (Уокиншоу, Тойота) за 4-ото място, битката беше гума до гума, двамата се удариха се три пъти странично и Мостарт засили Костеки извън пистата, където той се завъртя и продължи на 18-ото място. Мостарт веднага беше наказан с 30 секунди и завърши 17-и.

„Това беше състезание като влакче на ужасите - обясни Фийни. - През цялото време нямах радиовръзка и се опитвах да смятам наум. Мислех си, че трябва да е много оспорвано, чух само около 10 думи по радиото през цялото състезание. След спиранията в бокса всичко беше наред.“

Джеймс Голдинг (Бланчард) затвърди подиума си от събота с четвърто място, възползвайки се от хаоса в края, докато петата позиция беше страхотен резултат за Кам Уотърс (Тикфорд). Неговият Форд не успя да запали за загряващата обиколка и той трябваше да стартира последен. Оттам той си проби път напред, изпреварвайки кола след кола, докато не влезе в топ 10 по средата на състезанието.

Уотърс обаче продължи да напредва и се възползва от инцидентите пред него, за да постигне силен резултат, въпреки явната липса на характерната му скорост в квалификациите.

Зад Браун, Джак Льо Брок беше най-добрият от пилотите на Шевроле, класирайки автомобила на Мат Стоун Рейсинг на седмо място след битка с Андре Хаймгартнер от Брад Джонсън Рейсинг.

Райън Ууд (Уокиншоу) имаше тежка неделя. Седем обиколки преди края 22-годишният пилот от Уелингтън беше седми и в позиция да спечели трофея „Джейсън Ричардс“, което щеше да е шести път, в който новозеландски пилот вдига отличието от създаването му през 2013 година. Двигателят му обаче отказа малко преди финала, това беше финалът на състезанието за него и излизането на втора кола за сигурност.

В резултат на драмите в края на надпреварата Фийни си върна лидерството в шампионата от Костеки. Фийни има 925 точки, следван от Костеки с 902 и Пейн с 879. Уотърс е четвърти със 787, пред Алън (728) и Ууд (726).

Следващият кръг от шампионата ще се проведе на пистата „Симънс Плейнс“ край Лонсестън в Тасмания от 22 до 24 май.

Снимки: Gettyimages