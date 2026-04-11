Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

Райън Ууд донесе първа победа за Тойота в едва 9-я старт на японската марка в дебютния й сезон в австралийския пистов шампионат Суперкарс. Ууд спечели пред сънародниците си в Таупо, Нова Зеландия, основното 200-километрото състезание за уикенда.

Втори завърши Брок Фийни с Форд от Трипъл Ейт, а трети – настоящият шампион и съотборник на Ууд в Уокиншоу Чаз Мостарт.

Брок Фийни триумфира в Сидни, драма за Кай Алън

Третият кръг в Суперкарс се разви драматично заради мощния циклон, който заплашва Северния остров на Нова Зеландия и заради това основното състезание беше преместено от неделя в събота, а неделната надпревара беше анулирана.

Първото състезание днес с дължина 120 километра беше спечелено от бившия шампион Броуди Костеки (Форд), който вече има 4 първи места в 9 старта и води в класирането.

Сезонът в Суперкарс продължава през следващата седмица с втори пореден кръг в Нова Зеландия, но на Южния остров, като в календара ще дебютира Крайстчърч.

Отмененото днес неделно състезание от Таупо пък ще е петъчната надпревара в Крайстчърч, така че феновете н Суперкарс, поне телевизионните фенове, няма да бъдат ощетени.

One, two, three, four times!



Chaz Mostert and Broc Feeney are banging doors on the back straight!!!



В 200-километровото състезание Ууд стартира от полпозишън и беше начело до задължителните втори боксове, когато за негова изненада се върна зад Мостарт. Райън беше много недоволен и протестира по радиото, но скоро стана ясно, че Мостарт няма ресурс в гумите, за да го задържи и Ууд мина пред него, а Чаз се бори с Фийни за второто място, но загуби и него. Малко преди края на пистата заваля, но пилотите продължиха със сликовете, тъй като преваляването беше слабо и не се отрази кой знае колко на темпото им.

How did that happen?!



Ryan Wood has lost the race lead to his teammate in the final pit stop sequence!



