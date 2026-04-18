По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

  • 18 апр 2026 | 13:43
Броуди Костеки (Форд, DJR) и Матю Пейн (Форд, Гроув Рейсинг) записаха по една победа днес в четвъртия кръг от сезона в Суперкарс на пистата „Руапуна Парк“ до Крайстчърч, Нова Зеландия.

Костеки спечели първото състезание днес с дължина 37 обиколки, като беше начело от старта до финала и при задължителното си спиране в бокса смени само две гуми.

Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

Във втората надпревара пилотите стартираха със супер меките сликове и там победата беше за Пейн, който на старта изпревари тръгналия от полпозишън Райън Ууд (Тойота, Уокиншоу). И в хода на състезанието никой не успя да постигне състезателното темпо на Мустанг-а на Гроув с Пейн зад волана, който сутринта остана без шанс за място на подиума, след като му падна задната дясна гума след посещението в бокса.

Наказание за Верстапен заради съотборника му

Вчера 20-годишният Кай Алън (Форд, Гроув) спечели първата си победа в Суперкарс, след като завърши първи в състезанието с дължина 37 обиколки, което беше прехвърлено от Таупо. Програмата в Таупо беше съкратено през миналия уикенд заради лошото време и единия спринт беше преместен за Крайстчърч.

Алън вчера спря само за две гуми, върна се пред Костеки и го задържа зад себе си до финала, а днес Костеки използва същата стратегия, за да победи.

Утре е последното състезание за уикенда – 200-километровата надпревара с два задължителни бокса и дозареждане с гориво в хода на надпреварата, като надпреварата ще се излъчва на живо по Макс Спорт 3 от 6:00 часа сутринта.

