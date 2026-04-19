Мартин Чой след финала в Льо Ман: Един много голям успех за българския мото спорт

Мартин Чой и отборът на Team Racing 85 завършиха на отличното седмо място в клас Суперсток в „24-те часа на Льо Ман“, с които стартира сезонът в Световния шампионат за издръжливост на ФИМ (EWC).

Състезанието на пистата „Бугати“ за Чой и неговите съотборници Кристиан Наполи, Жулиен Пилот и Матийо Тибо не мина без проблеми, но въпреки това те изпълниха целта си, финиширайки в топ 10 в своя клас. След финала българският състезател Чой застана пред камерата на Sportal.bg и репортера Евгени Въков, за да сподели първите си впечатления от надпреварата и определи крайния резултат като „много голям успех за българския мото спорт“.

„Всички сме много щастливи, защото това е един много голям успех, не само за отбора, не само за нас състезателите като личен рекорд, но аз мисля, че това е един много голям успех изобщо за българския мото спорт. Може наистина само да се гордеем с едно такова класиране. За първи път стартирахме 60 отбора в „24 часа на Льо Ман“. От тези 60 отбора ние успяхме да се наредим на 16-то място в генералното класиране и седмо в нашия клас, така че наистина сме много щастливи.



„Като цяло можем да се похвали, че цялата седмица мина без много проблеми. За съжаление това е състезание, което почти никога не минава без някакви трудности, не минахме и ние. Първият стинт, в който аз стартирах, мина много добре и успях да спечеля пет позиции без никакви проблеми, както казах, но за съжаление моят съотборник Матийо Тибо, още в неговия първи стинт, мисля, че в седмата или осмата обиколка, допусна една грешка и направи едно падане, което ни коства реално седем обиколки, което към днешния момент щеше да е пета позиция. Но мисля, че след това състезанието премина много леко откъм нетехнически повреди, имам предвид, че беше гладко за нас. Успяхме да натиснем през нощта, въпреки че беше много тежко, температурата достигна до 5 градуса и за състезание беше наистина много тежко“, каза Чой, който в Льо Ман се радваше на специална подкрепа от победителите в играта на ЕКО Smile на ЕКО-България.



„Искам да използвам случая да благодаря на ЕКО-България за това, че ме подкрепя вече 16 години и че ми дават възможността вече десета година да съм част от този грандиозен шампионат, а именно Световния шампионат за издръжливост. Мисля, че тази година, както и миналата, ЕКО-България се постараха много добре и да изпратят двама печеливши, на които им подариха нещо, от което със сигурност ще им остане незабравим спомен. Победителите от играта ЕКО Smile бяха тук през цялото време, подкрепяха ме и мисля, че са много доволни от това, което видяха“, сподели българският състезател за подкрепата, която е получил по време на състезанието на пистата „Бугати“. Какво още каза той, може да чуете в прикаченото видео.