Успешен финал и 6-о място за Мартин Чой в „24 часа на Льо Ман“

  • 19 апр 2026 | 16:09
Успешен финал в маратонската надпреварата „24 часа на Льо Ман“ записаха Мартин Чой и съотборниците му в екипа Team Racing 85, които се състезават с мотоциклет Кавазаки.

Чой, който е подкрепян от петролната компания ЕКО и тримата му съотборници Кристиан Наполи, Жулиен Пило и Матийо Тибо завършиха на 16-о място в генералното подреждане и на 6-а позиция в своя клас Суперсток (SST).

Надпреварата започна трудно за Мартин и екипа с №85, след като в началото на втория час на състезанието Тибо падна, а след това в началото на втората си серия обиколки пак Тибо престоя 8 минути в бокса, тъй като мотоциклетът им остана без предни спирачки. След това обаче те нямаха проблеми и започнаха да се изкачват в класирането.

Преди последните 4 часа на състезанието екипът с №85 се доближи до топ 20, а след това се изкачи на 16-ото място, където и финишира.

Победата в генералното класиране взе заводския тим на Ямаха – YART Yamaha д №1, който спечели и квалификацията и стартира от първа позиция: Карел Ханика, Марвин Фриц и Леандро Меркадо.

В клас SST първото място отиде екипа с №38 Champion-Hert с БМВ в състав Балинт Ковач, Ян Бун и Лорис Кресон, които стартираха 4-и в класа и 16-и на решетката, а на финала завършиха на шеста позиция в генералното класиране.

Снимки: Imago

