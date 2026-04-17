Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

  • 17 апр 2026 | 21:32
Българският мотоциклетен състезател Мартин Чой ще вземе участие за юбилеен десети път в легендарната надпревара „24 часа на Льо Ман“, която стартира утре в 16:00 часа българско време на пистата „Бугати“ в Льо Ман.

За втора поредна година Чой ще защитава цветовете на отбора на Racing 85 и ще кара мотор на Кавазаки в клас Суперсток. В квалификациите Чой и неговите съотборници Жулиен Пилот, Кристиан Наполи и Матьо Тибо се наредиха на 34-то място в общото класиране и 17-то в своя клас.

Преди състезанието българинът застана пред камерата на Sportal.bg, за да сподели своите впечатления от развоя на състезателната седмица до този момент. Чой също така направи и прогноза за надпреварата, в която според него той и съотборниците му имат реален шанс за класиране в топ 10 в своя клас.

„Чувствам се много добре, тренировките минаха изключително доволно. С отбора успяхме да направим от вторника страшно много настройки, минахме през страшно много различни настройки на картата, на окачването, така че мисля, че сме подготвени. И четиримата се чувстваме константно еднакви с настройките, което е изключително важно, така че обстановката, както виждате, е нормална и спокойна, върви с едно приятно темпо за самото състезание утре.

„Преди около 20 минути завърши брифинга, в който беше решено и кой състезател ще стартира утре. Целта на отбора, както винаги, е най-важната, тя е именно, мисля, че всички отбори си поставят първо една цел и тя е завършване на състезанието, което е изключително дълго и тежко. Така че, както казах, много е трудно да се завърши, но това, което си пожелахме с отбора и мисля, че имаме сили, е влизане в топ 10, което би било един изключително силен резултат, тъй като тази година има рекорден брой участници, а именно 60 отбора. До миналата година най-много за това легендарно състезание се бяха записвали 52 до 53 отбор, никога до сега не е имало 60, така че в самите тренировки не беше много лесно за каране по траекторията, непрекъснато имаше много голям трафик. Влизане в топ 10 би било един изключително силен резултат“, обясни Чой, след което разкри и дали той е избраният пилот да стартира утрешното състезание.

„Мисля, че всички заслужават да стартират, но крайното решение за това винаги е на тим мениджъра. За втора година се състезавам за този отбор, миналата година в абсолютно всички състезания, още от първото, което беше тук на Льо Ман, тим мениджърът все решение аз да стартирам. Така продължи и до „Бол д'Ор“. Днес, в компанията на силните ми съотборници, тази година като нов съотборник влезе и Жулиен Пилот, който е трикратен световен шампион, наистина се усеща темпото, което нанася, помогна страшно много с настройките по време на тестовете преди две седмици, помогна с настройките тази седмица, тъй като той е трикратен световен шампион именно с Кавазаки и има страшно много данни. Не знам какво щеше да е решението на тим мениджъра този път, но нека да зарадваме всички  българи – аз ще съм този, който ще стартира състезанието утре“, заяви гордо Чой пред камерата на Sportal.bg. Цялото интервю с българския мотоциклетист може да чуете в прикаченото видео.

Снимки: Sportal.bg | Снимки: Imago

