Иван Станев: Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а със сърце

  • 19 апр 2026 | 11:57
Старши треньорът на Нефтохимик 2010 Бургас Иван Станев не скри удовлетворението си от класирането за финала в мъжкото волейболно първенство след спечелването на полуфиналната серия срещу Локомотив Авиа с 3:2 победи.

"Щастлив съм, че имам възможността в клуба, в който съм израснал и съм печелил много като състезател, сега да печеля и като треньор. Треньорът е само една брънка от това, което показват тези момчета на игрището. Селекцията, която бе направена тази година, е отборът да играе два финала. Бяхме много упреквани през цялата година. С работата и резултатите тези момчета показаха, че е нямало по-добри. Благодаря им, че до края не се предадоха, защото моята философия и като състезател беше такава, че може и да загубиш дадена среща, но я загуби с достойнство, чест и борба. Това промених при тях, след като поех поста старши треньор на Нефтохимик", заяви Иван Станев.

"Стояхме по-добре на посрещане, но проблемът при нас беше, че в първите три мача, които изиграхме, не се справихме в процентно съотношение при нашата атака след посрещане. Това ни тежеше. С моето решение да включа Любо Телкийски този процент се повиши. Това ни помогна в Бургас, това ни помогна и днес. Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а се печелят със сърце. Този, който до последно е с по-хладна глава във важните моменти, той излиза победител", допълни той и обърна внимание на предстоящия финал срещу настоящия шампион Левски.

"Левски успяха да завършат серията си три дни по-рано. Имаха повече време за почивка, но програма минимум за Нефтохимик я изпълнихме с два финала. Единия го спечелихме, сега се борим за програма максимум. Ще дадем всичко от нас. Играем финал. Умората остава настрани. Всичко е в нашите ръце. Ако играем правилно и по най-добрия начин, имаме своите шансове да станем шампиони", завърши наставникът на Нефтохимик.

