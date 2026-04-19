  Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Огнян Томов: Ако някой си го мисли, че сме отписали мачовете за титлата, е в дълбока грешка

  • 19 апр 2026 | 10:41
Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) се класира на финал в efbet Супер Волей!

Воденият от Иван Станев тим се наложи като гост над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:23) в 5-ия полуфинален двубой, който се игра в зала “Паисий Хилендарский” на Пловдивския университет.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Така бургазлии спечелиха серията с 3-2 успеха.

"Създаде се уникална волейболна атмосфера, каквато не бяхме виждали от мачовете на ЦСКА, с футболната агитка, в Самоков. Всички наши фенове днес бяха дошли в Пловдив от любов към волейбола", заяви пред камерата на МАКС СПОРТ 2 президентът на ВК Нефтохимик 2010 Огнян Томов след триумфа с 3:1 за 3-2 победи в полуфиналната серия с Локомотив Авиа.

"Ако не рискуваш, нямаш шанс да направиш нещо. Иван Станев вкара и спокойствие, и нови неща, въведе правилния режим за тренировки и мачове. Преди това отборът бе тотално уморен", каза Томов по повод смяната на Франческу Кадеду със Станев през януари тази година.

"Винаги сме вярвали в този отбор. Бяхме упреквани от много хора, най-вече за трансферите на чужденците. Днес те, както всички останали, се справиха безупречно", отбеляза спортният ръководител с 32 трофея.

"Това, че може би ще сме по-спокойни от Левски в мачовете за титлата, не значи, че сме ги отписали. Ако някой си го мисли, е в дълбока грешка", обобщи Томов.

Снимки: Startphoto

