Лориен най-после успя да победи Марсилия

Отборът на Лориен се наложи с 2:0 срещу гостуващия Марсилия в среща от 30-ия кръг на Лига 1. Така “мерлузите” спечелиха срещу този противник за първи път от 13 мача насам.

Панис Кацерис откри резултата за домакините в средата на първата част с удар отблизо. След почивката пък Амаду Бамба Диенг направи 2:0 след асистенция на Пабло Пажис. От друга страна, тимът от Южна Франция се опита да реагира през второто полувреме, като пропуски направиха Тимъти Уеа, Химад Абдели и Пиер-Емерик Обамеянг.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 🧡🖤



Лориен е на девето място в класирането с 41 точки, като вече 14 мача е непобеден у дома с 8 успеха и 6 равенства. Марсилия пък остана на четвъртата позиция със своите 52 пункта след третата си загуба в последните четири кръга.

Снимки: Imago