Марсилия се завърна към победите

Марсилия излезе от кризата и спря серията си от две поредни загуби, като се наложи с 3:1 над Метц в домакинството си от 29-ия кръг на Лига 1. Това бе важен успех за домакините на "Велодром" в битката за топ 3, докато гостите все по-стабилно са се запътили към изпадане от елита.

Ветеранът Пиер-Емерик Обамеянг откри резултата в 13-тата минута. Той бе изведен от Мейсън Грийнууд и хладнокръвно реализира за 1:0.

В 48-ата минута Игор Пайшао направи резултата 2:0. Отново Грийнууд се отличи с вълшебно подаване, а бразилецът елегантно копна топката над вратаря.

Метц върна интригата само минута по-късно. Георги Цитаишвили напредна отляво, финтира прекия си пазач и от труден ъгъл изстреля топката във вратата за 2:1.

В добавеното време на мача Марсилия подпечата успеха си. Амин Гуири проби и подаде към непокрития Хамед Траоре, който стреля във вратата за 3:1.

Така Марсилия си върна третото място в таблицата с 52 точки. Метц остава на дъното с 15 точки и все по-малки шансове за спасение.

Снимки: Imago

