Лион удари Лориен и се доближи отново до четворката

Отборът на Лион записа протоколна победа с 2:0 срещу новака Лориен в среща от 29-ия кръг на френската Лига 1. Първото полувреме завърши при нулево равенство, а след почивката по-сериозната класа на “хлапетата” пролича и нанесе бърз удар с головете на Роман Яремчук (49’) и Корентен Толисо (56’).

С успеха олимпийският тим се върна в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, и вече е на точка зад четвъртия Марсилия, който победи Метц в петък

Марсилия се завърна към победите

Освен това “хлапетата” изместиха Рен, който временно се бе настанил на петото място след успеха си вчера над Анже с 2:1.

Рен би Анже и се изравни с Лил

Лионци са близо и до третия Лил, който в един от двата по-ранни мача днес разби Тулуза в гостуването си с 4:0.

Лион не успя да вкара на Анже

Именно този резултат помогна на Лориен да запази деветото си място в таблицата, тъй като Тулуза е на десетото място с точка по-малко. Новаците са точно в средата на класирането и в оставащите пет мача изглежда, че ще играят за собствената си чест, тъй като се намират на 12 точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, и водят с 14 пункта пред тройката на дъното.