Лидерът на Втора лига се оплака от системен съдийски тормоз, сезира Георги Иванов (видео)

  • 18 апр 2026 | 16:55

  • 18 апр 2026 | 16:55
Дунав (Русе) пусна жалба срещу рефера от мача с Марек, чрез която изразява несъгласие с отсъжданията на съдията. Тя е адресирани както до шефа на арбитрите Станислав Тодоров, така и до президента на БФС Георги Иванов. В нея "драконите" дават конкретни примери от четири шампионатни двубои, в които те се чувстват ощетени, а тезите им са подкрепени с видео.

"Футболен клуб Дунав ще подаде официална жалба във връзка със съдийството на главния съдия Димо Димов в двубоя срещу Марек Дупница, проведен вчера. Решението за предприемане на тези действия е резултат от извършен задълбочен и детайлен анализ на видеозаписа от срещата, който установява съществено и недвусмислено ощетяване на отбора на Дунав в ключова ситуация от 69-ата минута. С оглед на натрупването на сходни случаи, клубът приема, че е налице тревожна тенденция в съдийството с пряко отражение върху хода на първенството във Втора лига, поради което казусът ще бъде отнесен и до вниманието на президента на БФС Георги Иванов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров.

В конкретната ситуация състезателят на Дунав Ибрахим Кейта бе отстранен с директен червен картон за предполагаемо нарушение, което не намира опора в наличните доказателства. Анализът на видеоматериала сочи, че инициирането на агресивното действие е от страна на противниковия състезател – вратаря на Марек Костадин Костадинов. При тези обстоятелства наложената санкция представлява съществено разминаване между фактическата обстановка и приложената дисциплинарна мярка, което поставя под съмнение правилното прилагане на Правилата на играта.

Наред с искането за предприемане на административни мерки спрямо главния съдия, клубът ще предприеме всички необходими действия по обжалване на наложения червен картон на Ибрахим Кейта, включително с искане за пълна отмяна на всички произтичащи дисциплинарни последици за състезателя.

Настоящата жалба се подава на фона на поредица от решения в мачове на Дунав, които по своя характер надхвърлят рамките на обичайните съдийски грешки и са оказали пряко влияние върху развитието на срещите. Става въпрос за двубоите срещу Беласица (победа с 1:2), Черноморец Бургас (1:1), Хебър (0:0) и Марек (0:0). Показателно за наличието на системен проблем е фактът, че Съдийската комисия към БФС вече наложи санкция на съдията Христо Минчев (Габрово) след срещата с Хебър.

Конкретните примери включват отменен гол на Кристиян Бойчев поради засада в мача срещу Беласица при резултат, който би дал решително предимство на Дунав още преди почивката, неотсъдена дузпа срещу Денислав Минчев в двубоя с Черноморец, както и серия от ключови решения в срещата с Хебър – включително спорна засада при излизане сам срещу вратаря и две неотсъдени дузпи в полза на русенския отбор. Към тези случаи се добавя и вчерашното решение за директен червен картон на Ибрахим Кейта с потенциално значими последици както за конкретния двубой, така и за оставащата част от шампионата.

Наред със спортно-техническите последствия, Дунав търпи и конкретни икономически вреди във връзка с провокативното поведение на длъжностите лица. Така например в мача с Хебър, въпреки че впоследствие претенциите ни бяха определени като напълно справедливи с наказанието на главния съдия, клубът бе наказан с тежки икономически санкции за поставените въпроси към поведението на съдиите. Очакванията са, че подобно ще бъде положението и в двубоя с Марек.

ФК Дунав последователно е демонстрирал институционална сдържаност по отношение на отделни съдийски решения, отчитайки човешкия фактор в играта. В настоящия случай обаче натрупването на сходни ситуации надхвърля границите на допустимото и поражда сериозни съмнения относно последователността и обективността на съдийските отсъждания. Поради това клубът ще потърси защита на своите права по установения ред, използвайки всички предвидени механизми, с цел гарантиране на равнопоставеността в състезателния процес и защита на труда на своите състезатели и треньорски щаб. В тази връзка призоваваме за стриктно спазване на принципите на честната игра в заключителната фаза на първенството и недопускане на практики, които могат да компрометират доверието в състезанието", пишат русенци, а текстът е подкрепен и с видео.

Още от БГ Футбол

Младежки национал пред завръщане в игра за Берое

  • 18 апр 2026 | 15:33
  • 631
  • 0
Найденов: Точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите

  • 18 апр 2026 | 15:21
  • 3758
  • 0
В Ботев решиха окончателно чий треньорски лиценз да ползват до края на сезона

  • 18 апр 2026 | 15:08
  • 1235
  • 3
Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

  • 18 апр 2026 | 14:09
  • 3122
  • 3
Лудогорец честити на Кирил Домусчиев

  • 18 апр 2026 | 13:40
  • 1937
  • 4
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 35496
  • 118
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 35496
  • 118
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 37704
  • 22
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 11722
  • 7
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 15973
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 6798
  • 1
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 13786
  • 13