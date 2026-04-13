Чиликов се ядоса: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

Треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов говори след равенството 0:0 срещу Етър в дербито от Втора лига.

"Имахме две или три чисти положения. Етър контролираше повече играта. Много трудно се играе срещу Етър. Нека малко да слезем на земята. Дунав не е Левски или ЦСКА. Защо да не завършваме наравно? Поздравявам футболистите. Естествено, че искам да вкараме гол, но трябва да се радваме на тази точка и да бъдем смирени.



Можем да спечелим срещу всеки един съперник, но може и да загубим. Много е важно, че момчетата се раздават", заяви Чиликов.