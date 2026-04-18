Наказание за Верстапен заради съотборника му

Екипът на Макс Верстапен и Лукас Ауер беше наказан преди старта на първото квалификационно състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“ през май. Причината е инцидент, предизвикан от Ауер в квалификацията за днешното състезание.
Ауер удари Порше-то с №941на Адриан Ржични, Марк ван дер Снел и Макс ван Снел, като след удара №941 се завъртя и спря.
Заради този инцидент Ауер и Верстапен (№3) бяха наказани с три места на старта днес, което означава, че те ще стартират девети, след като постигнаха шесто време в квалификацията.
Утре има още една квалификация и едно квалификационно състезание за 24-часовата класика в планината Айфел в средата на май.