ЦСКА честити на голяма легенда

Днес великият Георги Денев празнува своя 76-и рожден ден и ЦСКА не забрави да честити празника на своята легенда.

"Той е една от най-големите легенди на нашия клуб. Освен уникален футболен талант и страшилище за съперниците, Денев се превръща в истински идол за армейските фенове през 70-те години, когато е част от една от най-славните генерации на клуба. Денев е привлечен в ЦСКА през лятото на 1969 година и бързо става несменяем титуляр на „Армията". Изиграва 283 мача във всички турнири, в които вкарва 83 попадения. Петкратен шампион на България с екипа на ЦСКА през 1971, 1972, 1973, 1975 и 1976 година. Три пъти печели Купата на Съветската армия през 1972, 1973 и 1974 година.

Денев е един от моторите на тима при отстраняването на европейския колос Аякс през 1973 г. През същия сезон вкарва в мрежата на Сеп Майер при победата на армейците над Байерн. Той е единственият български футболист, който е искан в редиците на Реал (Мадрид), но трансферът е невъзможен заради забраната на българските футболисти да играят зад граница по онова време.

За националния отбор изиграва 49 мача и отбелязва 10 гола. Участник на Световното първенство в Германия през 1974 година, където играе и в трите мача на националите.

ЦСКА пожелава здраве, щастие, дълголетие и още много радостни моменти на Георги Денев с любимия отбор!", се казва в честитката на "червените".