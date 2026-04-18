Мечтаният финал на Малкия принц

„Остава най-доброто“, подхвърли с характерната си лукава усмивка Антоан Гризман в момента, в който стана официално, че ще напусне следващото лято, за да осъществи мечтата си да играе в Мейджър лийг сокър. Както е известно, почитателят на американския спорт от години повтаря, че ще приключи кариерата си в САЩ – страна, в която често пътува, за да гледа НБА и НФЛ, двете му големи страсти извън футбола.

Но преди раздялата и заминаването му към Орландо, това търсене на „най-доброто“ минава през печелене на трофеи с червено-бялата фланелка. Въпреки 10-е си години в Атлетико (Мадрид) (пет в първия си период и още пет във втория), Малкия принц има сравнително скромна колекция от отличия – Суперкупа на Испания 2014 (току-що беше пристигнал и не беше титуляр), Лига Европа 2018 (тогава беше голямата звезда) и Суперкупата на УЕФА 2018. Баланс, който изглежда недостатъчен за голмайстора №1 в историята на клуба със своите 211 попадения.

Затова миналото лято той реши да удължи престоя си на стадион „Метрополитано“ с още една година. Искаше да си тръгне по възможно най-добрия начин и беше убеден, че се изгражда проект, способен да се бори за всичко. За онези трофеи, които му убягваха – никога не спечели Ла Лига и Шампионска лига, макар да взе Купата на краля по време на двата си сезона в Барселона.

И първата реална възможност вече е тук. Финал за Купата, до който тимът стигна до голяма степен благодарение на неговото великолепно представяне срещу бившия му отбор Барселона при победата с 4:0, която предреши класирането. И като допълнителен емоционален елемент – съперникът е Реал Сосиедад, клубът, в който израсна като футболист и човек.

В емоционалното си сбогуване, организирано от треньора Диего Симеоне, човекът, настоял за завръщането му, Гризман подчерта двете най-важни фигури в кариерата си: „Дължа всичко на Чоло… и на Реал Сосиедад“, каза той, едва сдържайки сълзите си.

Купата на краля е първият трофей, към който посяга от години. Шампионската лига остава на три стъпки – точно десетилетие след най-болезнения момент в кариерата му: финала в Милано, когато пропусна дузпа и трофеят се изплъзна след изпълнения от бялата точка.

Да се реваншира за това би било короната на една от най-великите кариери в историята на Атлетико. Но първо идва тази Купа – специална за Гризман заради съперника. Макар никой от неговото време в Реал Сосиедад вече да не е там, на 35 години французинът не забравя откъде е тръгнал – клубът, който му отвори вратите към елита, след като във Франция го отхвърляха „заради ниския му ръст“.

С 13 гола и 4 асистенции Гризман е един от ключовите играчи за Атлетико през сезона. След Хулиан Алварес и Александър Сьорлот той е сред най-влиятелните в атака.

Въпреки че ролята му на терена се промени леко назад, неговата техника, визия и класа в последните месеци се оказаха решаващи. И сега Малкия принц ще се бори за трофея между двете си най-големи любови.

Коментар на Давид Медина за "Марка"

Снимки: Gettyimages