Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

Тази вечер стадион „Ла Картуха“ в Севиля ще се превърне в епицентър на испанския футбол. Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад се изправят един срещу друг в спор за ценния трофей от Купа на Краля.



За „дюшекчиите“ това е шанс за 11-та купа в тяхната история, докато баските от Сан Себастиан мечтаят за своя четвърти триумф в турнира.

Атлетико Мадрид достигна до финалната права след серия от драматични сблъсъци. В полуфиналите тимът на Диего Симеоне елиминира Барселона след разгромен успех с 4:0 на "Метрополитано" и поражение с 0:3 в реванша. Преди това мадридчани се справиха последователно с Бетис на четвъртфиналите, Депортиво Ла Коруня и Балеарес.

Реал Сосиедад, от своя страна, изживя емоционален път до Севиля. В полуфиналите "чури урдин" спечели голямото баско дерби срещу Атлетик Билбао. Преди това тимът отстрани Алавес, а на осминафиналите се нуждаеше от дузпи, за да пречупи съпротивата на Осасуна.

Моментната форма на двата отбора е контрастна. Атлетико Мадрид влиза в мача след серия от колебливи резултати, включително загуби от Барселона в Шампионската лига и Севиля в Ла Лига. Поражението от каталунците обаче не беше фатално, защото отборът на Диего Симеоне се класира за полуфиналите в турнира.



В последния директен двубой срещу Реал Сосиедад на 7 март 2026 г., Атлетико триумфира с 3:2 след два гола на Николас Гонсалес и един на Александър Сьорлот.

Исторически, това е вторият финал за Купата между тези два съперника. През 1987 г. Реал Сосиедад вдигна трофея след изпълнение на дузпи. В по-новата история Атлетико има предимство, като е спечелил 25 от последните 42 срещи между двата тима.

Диего Симеоне е изправен пред сериозни кадрови проблеми. Титулярният вратар Ян Облак е контузен, което означава, че Хуан Мусо ще застане под рамката. Аут поради травми са още Хосе Хименес, Пабло Бариос и Давид Ханцко. Атлетико се очаква да излезе във формация 4-4-1-1, като Антоан Гризман ще действа зад гърба на Хулиан Алварес. Адемола Луукман, който има 2 гола и 2 асистенции в турнира, ще бъде основна заплаха по крилото.

Реал Сосиедад вероятно ще заложи на 4-2-3-1. Пелегрино Матарацо няма да може да разчита на Алваро Одриосола и Янхел Ерера, а Игор Субелдия остава под въпрос. Капитанът Микел Оярсабал ще води атаката, подкрепян от креативното трио Мендес, Сучич и Гедеш. Унай Мареро ще започне на вратата, тъй като Алекс Ремиро не е в групата за финала.

Един от най-интересните сблъсъци ще бъде в центъра на защитата на Атлетико, където Робин Льо Норман ще се изправи срещу бившия си отбор. В предни позиции Антоан Гризман, който е водещ голмайстор на „дюшекчиите“ в турнира с 5 попадения, ще бъде под лупа срещу младата надежда на баските Йон Мартин. За французина това ще е последен мач в турнира, и то срещу клуба, който му даде път в испанския футбол.