Може ли Рони О'Съливан да спечели осма световна титла

През 2001 г. Рони О'Съливан спечели първата си световна титла по снукър. Сега, четвърт век по-късно, той се стреми към рекорден осми триумф. 50-годишният майстор на щеката е печелил трофея седем пъти – постижение, изравнено единствено от Стивън Хендри през 90-те години, като в съвременната ера никой няма повече успехи.

О’Съливан вече държи множество рекорди, включително този за най-възрастен шампион в "Крусибъл" след триумфа си през 2022 г. на 46 години. Но дори и след като навърши 50 Ракетата продължава да достига нови върхове.

Миналия месец на World Open в Китай той направи брейк от 153 точки – най-високият в историята на професионалния снукър – след като се възползва от ранно снукър положение, което му даде свободна топка. Той достигна до финала на турнира, а Шон Мърфи, който загуби от него с 5:3 на осминафиналите, беше впечатлен:

„Когато играх срещу него, изглеждаше много остър и това беше мач от изключително високо ниво. Не беше в най-добрата си форма този сезон, но когато влезе в ритъм, е също толкова добър, както винаги.

Ще бъде страхотно за снукъра, ако спечели осма титла – това е история, която всички искат да видят. Но времето му намалява, трябва да го направи скоро. Все пак това е Рони О’Съливан – нищо не може да те изненада.“

Световното първенство, което продължава 17 дни, започва днес, а финалът е на 3 и 4 май. О’Съливан, заедно със световния №1 Джъд Трмъп, беше един от двамата поставени играчи, които не присъстваха на медийния ден. Той ще играе срещу дебютанта от Китай Хъ Гуочянг във вторник и сряда.

Според букмейкърите и някои играчи обаче фаворит е действащият шампион Джао Синтонг, който спечели четири турнира този сезон, включително три от последните пет ранкинг събития. На Tour Championship в Манчестър той даде сериозна заявка, разгромявайки Тръмп с 10:3 на финала.

„По форма бихте определили Синтонг като фаворит да защити титлата си“, добави Мърфи. „Той е невероятен за гледане и в момента е най-добрият играч в света.“

Самият Джао не е съгласен с това:

„Мога да бъда по-добър. Джъд Тръмп, Кайрън Уилсън – всички в топ 16 са по-добри от мен. Има голямо напрежение, но се опитвам да се развивам – още се уча.“

Той също трябва да се справи с т.нар. „Проклятие на Крусибъл“ – нито един от последните 20 дебютни шампиони не е успял да защити титлата си.

„Всички говорят за това, но аз не мисля за него. Натискът е вътрешен – идва от мен самия. Чувствам, че всички ме гледат, но се справям добре.“

О’Съливан е третият най-възрастен участник в турнира, след съотборниците си от „Клас 92“ Джон Хигинс и Марк Уилямс.

„Рони изглежда в отлична форма и може да има голяма дума в турнира“, каза четирикратният шампион Хигинс.

Уилямс добави: „Преди години Рони щеше да е основен фаворит. Сега фаворит е Синтонг, което показва колко е трудно. Преди няколко седмици Рони беше с коефициент 12 към 1 – нещо нечувано за него. С възрастта става все по-трудно, но кой знае?“

Световният №2 Кайрън Уилсън, който спечели "Мастърс" този януари, смята, че това е едно от най-непредсказуемите първенства:

„Можеш да посочиш 10–16 играчи, които могат да спечелят. Това го прави по-интересно. Аз съм сред претендентите. Синтонг е във форма, Рони ще бъде опасен, Тръмп е постоянен, а с 11 китайски играчи нищо чудно титлата отново да отиде в Китай.“