"Крусибъл" зове: започва Световното по снукър!

Световното първенство по снукър започва днес от 12 часа по традиция с мача на действащия крал на "Крусибъл".

Ето програмата за съботния ден и информация кога приключват съответните двубои:

Джао Синтонг срещу Лиъм Хайфийлд (12:00 и 21:00 българско време)

Действащият световен шампион Джао Синтонг започва защитата на титлата си срещу квалификанта Лиъм Хайфийлд, който е най-ниско ранкираният играч в турнира.

Китайската звезда пристига в "Крусибъл" като фаворит за трофея след изключителна серия от резултати, включително пълна доминация във веригата турнири „Players“.

В четвъртото си участие в основната схема на най-престижния турнир, поставеният под №1 Джао ще се опита да прекъсне т.нар. „проклятие на "Крусибъл" – тенденцията шампионът да не успява да защити титлата си, след като я е спечелил за първи път в кариерата си.

Хайфийлд, №92 в света, също е за четвърти път в ""Крусибъл"", но за първи от четири години. Миналият сезон той дори не беше част от професионалния тур, но си върна мястото чрез квалификациите на Global Q Tour. Той е един от двамата играчи, преминали през всичките четири квалификационни кръга – нещо, което Джао направи миналата година по пътя към титлата като първия азиатец шампион.

Двамата са се срещали два пъти – през 2016 и 2020 г., като имат по една победа.

Марк Алън срещу Джанг Анда (12:00 – първа сесия)

Римейк на финала от Players Championship 2024 – на хартия това е един от най-непредсказуемите мачове от първия кръг.

Поставеният под №14 Марк Алън започва своето 20-о участие в "Крусибъл" и не е пропускал турнира от дебюта си през 2007 г.

Въпреки 12 титли от ранкинг турнири, Шефилд не е най-успешното място за него – той никога не е играл финал, но има два полуфинала (2009 и 2023).

Бившият №1 в света падна в ранглистата напоследък, но стабилизира формата си с триумф на English Open този сезон.

Джанг Анда е играл пет пъти в "Крусибъл" (включително последните две издания като поставен), но е губил всеки мач. Въпреки че изпадна от топ 16, напоследък е във форма – четвъртфинал на UK Championship и финал на Световната Гран при.

Алън води в преките двубои с 4:1, включително победа във финала на Players Championship. Мачът приключва в неделя сутрин.

Сяо Гуодонг срещу Джоу Юлонг (16:30 – първа сесия)

Още един много равностоен двубой – първият от два изцяло китайски сблъсъка в първия кръг. Сяо, професионалист от 2007 г., изведе кариерата си на ново ниво през последните сезони, спечелвайки първата си титла в Ухан и защитавайки я този сезон.

Това ще е петото му участие в "Крусибъл" и второ поред като поставен.

28-годишният Джоу Юлонг е може би най-добрият играч без титла – четири пъти финалист, включително на English Open този сезон.

Двамата са играли седем пъти (Джоу води с 4:3), но никога в дълъг формат. Мачът приключва в неделя вечер.

Марк Уилямс срещу Антони Ковалски (16:30 – първа сесия)

Марк Уилямс се завръща на мястото, където миналата година стана най-възрастният финалист в историята. 51-годишният уелсец беше близо до четвърта титла, а този сезон спечели Гран при на Сиан, ставайки най-възрастният шампион в историята на ранкинг турнирите.

Въпреки по-слабите резултати напоследък, ситуацията беше сходна и преди миналогодишния му финал.

22-годишният Ковалски, едва във втория си професионален сезон, ще стане първият поляк в "Крусибъл". Той премина три квалификационни кръга и си гарантира място в тура и следващия сезон.

Това ще е първи мач между двамата. Срещата приключва в неделя вечер.

Бари Хоукинс срещу Матю Стивънс (21:00 – първа сесия)

Сблъсък между двама изключително опитни играчи и бивши финалисти на световното първенство. Хоукинс, финалист през 2013 г. (загубил от Рони О’Съливан), пристига във форма след победа на Welsh Open.

Той дебютира в основната схема през 2006 г. и почти всяка година е част от турнира (с изключение на 2024). 46-годишният англичанин имаше силен период между 2013 и 2018 г. с финал и четири полуфинала, но не е минавал осминафиналите от 2018 г.

Матю Стивънс, бивш шампион от UK Championship и "Мастърс", често е сочен като най-добрия играч без световна титла. Той губи финалите през 2000 и 2005 г., въпреки че води в резултата.

48-годишният уелсец се завръща в основната схема за 19-и път и за първи от 2022 г.

Двамата са играли 11 пъти, като Хоукинс води с 6:5. Една от срещите им е осминафиналът на световното през 2012 г., спечелен от Стивънс с 13:11.

Мачът приключва в неделя следобед.