"Крусибъл" зове: готов е жребият за Световното

  • 16 апр 2026 | 15:29
Жребият за финалните фази на Световното първенство по снукър 2026 беше изтеглен, като защитаващият титлата си Джао Синтонг ще се изправи срещу Лиъм Хайфийлд.

Жребият беше проведен в ефира на BBC 5 Live Breakfast от водещите Рейчъл Бърдън и Рик Едуардс в присъствието на световния шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън. Шестнадесетимата поставени играчи бяха разпределени на случаен принцип срещу шестнадесетимата квалификанти.

Без Бресел и Лисовски на Световното в "Крусибъл"
Без Бресел и Лисовски на Световното в "Крусибъл"

Сред акцентите са:

Кайрън Уилсън срещу тийнейджърската звезда Стан Муди

Първият полски участник в "Крусибъл" Антони Ковалски срещу Марк Уилямс

Рони О’Съливан срещу Хъ Гоцяо

Трима от най-ярките таланти в снукъра се класираха за "Крусибъл"
Трима от най-ярките таланти в снукъра се класираха за "Крусибъл"

Основна схема:

Джао Синтонг vs Лиъм Хайфийлд

Динг Дзюнхуей vs Дейвид Гилбърт

Сяо Гуодонг vs Джоу Юлонг

Шон Мърфи vs Фан Джънги

Джон Хигинс vs Али Картър

Рони О’Съливан vs Хъ Гоцяо

Крис Уейклин vs Лиъм Пълън

Нийл Робъртсън vs Пан Дзюнсю

Кайрън Уилсън vs Стан Муди

Марк Алън vs Джанг Анда

Бари Хоукинс vs Матю Стивънс

Марк Уилямс vs Антони Ковалски

Марк Селби vs Джак Джоунс

У Идзе vs Лей Пейфан

Съ Дзяхуей vs Хосейн Вафаей

Джъд Тръмп vs Гари Уилсън

Още от Снукър

Рони О'Съливан е базиран в Ирландия по данъчни причини

Рони О'Съливан е базиран в Ирландия по данъчни причини

  • 15 апр 2026 | 18:49
  • 6591
  • 2
Трима от най-ярките таланти в снукъра се класираха за "Крусибъл"

Трима от най-ярките таланти в снукъра се класираха за "Крусибъл"

  • 15 апр 2026 | 13:15
  • 1549
  • 0
Кой колко пари ще спечели на Световното по снукър

Кой колко пари ще спечели на Световното по снукър

  • 13 апр 2026 | 17:27
  • 6732
  • 0
Рони О'Съливан загря за Световното с успех над Джон Хигинс

Рони О'Съливан загря за Световното с успех над Джон Хигинс

  • 13 апр 2026 | 16:02
  • 2092
  • 1
До след полунощ: най-дългият фрейм през сезона досега

До след полунощ: най-дългият фрейм през сезона досега

  • 11 апр 2026 | 12:18
  • 3953
  • 0
Марко Фу устремен към първо от 8 години участие в "Крусибъл"

Марко Фу устремен към първо от 8 години участие в "Крусибъл"

  • 11 апр 2026 | 10:26
  • 2693
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 43201
  • 257
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 8549
  • 41
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 12546
  • 29
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 14132
  • 46
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 7966
  • 15
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 7256
  • 13