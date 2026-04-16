"Крусибъл" зове: готов е жребият за Световното

Жребият за финалните фази на Световното първенство по снукър 2026 беше изтеглен, като защитаващият титлата си Джао Синтонг ще се изправи срещу Лиъм Хайфийлд.

Жребият беше проведен в ефира на BBC 5 Live Breakfast от водещите Рейчъл Бърдън и Рик Едуардс в присъствието на световния шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън. Шестнадесетимата поставени играчи бяха разпределени на случаен принцип срещу шестнадесетимата квалификанти.

Сред акцентите са:

Кайрън Уилсън срещу тийнейджърската звезда Стан Муди

Първият полски участник в "Крусибъл" Антони Ковалски срещу Марк Уилямс

Рони О’Съливан срещу Хъ Гоцяо

Основна схема:

Джао Синтонг vs Лиъм Хайфийлд

Динг Дзюнхуей vs Дейвид Гилбърт

Сяо Гуодонг vs Джоу Юлонг

Шон Мърфи vs Фан Джънги

Джон Хигинс vs Али Картър

Рони О’Съливан vs Хъ Гоцяо

Крис Уейклин vs Лиъм Пълън

Нийл Робъртсън vs Пан Дзюнсю

Кайрън Уилсън vs Стан Муди

Марк Алън vs Джанг Анда

Бари Хоукинс vs Матю Стивънс

Марк Уилямс vs Антони Ковалски

Марк Селби vs Джак Джоунс

У Идзе vs Лей Пейфан

Съ Дзяхуей vs Хосейн Вафаей

Джъд Тръмп vs Гари Уилсън