Гласнер позволи на играчите на Кристъл Палас да отпразнуват класирането на полуфинал

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер позволи на футболистите си да отпразнуват класирането за полуфиналите в Лигата на конференциите на УЕФА, въпреки че им предстои тежък сблъсък срещу Уест Хам в дъното на класирането в английското първенство. „Орлите“ отстраниха Фиорентина с общ резултат 4:2 и въпреки загубата с 1:2 в реванша във Флоренция, Гласнер даде възможност на играчите си да се насладят на момента.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как футболистите на Палас пеят и се радват заедно с феновете по улиците на италианския град. Австрийският специалист обясни, че е повторил жеста си към предишния си състав - този на Айнтрахт Франкфурт, по пътя им към трофея от Лига Европа през 2022 година.

„Играчите ме попитаха дали могат да излязат тази вечер. Това беше същото нещо, което ме попитаха и футболистите на Франкфурт след като спечелиха четвъртфинала. Съгласих се преди няколко години, че играчите могат да излязат, а тази вечер направих същото. Случаят е еднакъв и се надявам, че краят на историята ще бъде еднакъв също“, обясни Оливер Гласнер, цитиран от „Скай Спортс“.

Кристъл Палас заема 13-ото място във Висшата лига с 42 точки, на 12 от зоната на изпадащите. Съперникът в предстоящия кръг Уест Хам е 17-и с 32 точки, но преди гостуването си на „Селхърст Парк“ се намира във възходяща форма.

Преди напускането си след края на сезона Гласнер ще се опита да спечели трофея от Лигата на конференциите и да запази елитния статут на отбора.

