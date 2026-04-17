Илиян Филипов: Според Крушарски малко оставаше да изпаднем, но сега е време за разплата

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се закани на градския съперник Локомотив и в частност на собственика на клуба Христо Крушарски, че е дошло "време за разплата". Реакцията на бизнесмена е свързана с предстоящите нови две дербита между двата отбора в плейофите от втората четворка (5-8 място). Филипов направи това в отделен коментар под своя пост в личния си профил във Фейсбук, в който обяви, че желанието му е още тази година Ботев да играе в европейските турнири.

Шефът на Ботев реагира на коментар на привърженик на "жълто-черните", който написа: "За малко да изпаднем, г-н Филипов".

Последва интересен отговор от страна на Илиян Филипов:

"Малко оставаше, според Крушарски. Ноооо сега е време за разплата. Имаме две дербита и трябва да им покажем кой е отбора на Пловдив".