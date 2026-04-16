Ботев (Пловдив) отрече за завръщане на Ивелин Попов

Ботев (Пловдив) опроверга появилата се по-рано днес информация за завръщане на Ивелин Попов на "Колежа" в ролята на спортен директор. "Канарчетата" също така заявиха, че нямат интерес към футболистите на Берое Артур Мота и Хуан Карлос Пинеда, чиито имена се завъртяха в медийното пространство.
Ето какво написаха от клуба:
"ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии да прекратят разпространението на спекулации и фалшиви новини, свързани с клуба. Категорично заявяваме, че ПФК Ботев Пловдив не е имал интерес към споменатите футболисти на Берое, както и че не са водени разговори с Ивелин Попов за заемане на длъжността спортен директор.
Апелираме към отговорност и проверка на информацията преди нейното публикуване".