Ботев (Пловдив) отрече за завръщане на Ивелин Попов

Ботев (Пловдив) опроверга появилата се по-рано днес информация за завръщане на Ивелин Попов на "Колежа" в ролята на спортен директор. "Канарчетата" също така заявиха, че нямат интерес към футболистите на Берое Артур Мота и Хуан Карлос Пинеда, чиито имена се завъртяха в медийното пространство.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии да прекратят разпространението на спекулации и фалшиви новини, свързани с клуба. Категорично заявяваме, че ПФК Ботев Пловдив не е имал интерес към споменатите футболисти на Берое, както и че не са водени разговори с Ивелин Попов за заемане на длъжността спортен директор.

Апелираме към отговорност и проверка на информацията преди нейното публикуване".