Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сюперлиг, Турция
Али Соу и компания шокираха Фенербахче

  • 17 апр 2026 | 22:38
  • 3497
  • 0
Фенербахче претърпя огромен провал в 30-ия кръг на турското първенство. Грандът от Истанбул допусна гол в последните секунди на домакинството си срещу Ризеспор и мачът завърши 2:2. "Фенерите" бяха с човек повече, но позволиха на Модибо Санян да им отмъкне две точки, които най-вероятно ще се окажат решаващи за изхода на битката за титлата.

За сензационния резултат заслуга има ибившата звезда на ЦСКА Али Соу. Гамбийският нападател отбеляза първия гол за гостите, като вече има 6 попадения през сезона.

Двубоят беше от огромна важност за "фенерите". Тимът на Доменико Тедеско имаше три поредни победи в Сюперлиг, с които се доближи само на 2 точки от водача Галатасарай, който в последните седмици загуби от Трабзонспор (1:2) и направи равенство с Коджаелиспор (1:1).

Днес Фенербахче можеше да оглави класирането преди преди прекия сблъсък с Галатасарай на 26 април, но вместо това не успя да победи съперник от средата на таблицата.

Преди почивката голове не паднаха, но още в началото на второто полувреме Али Соу даде преднина на Ризеспор. Той засече центриране от левия фланг на Валентин Михайла и смълча феновете на домакините.

В 72-рата минута Самет Акайдън беше изгонен за втори жълт картон и Фенербахче получи числено предимство. Това веднага се усети. В 80-ата минута Талиска изравни от дузпа за нарушение на Тайлан Анталялъ. По-рано в хода на двубоя при идентична ситуация в наказателното поле на домакините реферът не отсъди наказателен удар.

Същинската драма тепърва предстоеше. В 86-ата минута Керем Актюркоглу довкара топката почти от голлинията след прострелно подаване на Антони Мусаба и "фенерите" вече се виждаха като лидер в подреждането.

В 98-ата минута вратарят на домакините Едерсон излезе неразчетено при едно центриране и резервата Модибо Санян го изпревари, носейки точката на Ризеспор.

Следвай ни:

