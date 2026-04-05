Дузпа в 101-вата минута дари победата на Фенербахче в дербито с Бешикташ

Фенербахче стигна до изключително драматична победа срещу Бешикташ с 1:0 в голямото дерби от 28-ия кръг на турската Сюперлиг, а единственото попадение падна дълбоко в добавеното време след точно изпълнена дузпа от Керем Актюроглу.

Благодарение на успеха “фенерите” се върнаха на победния път и изместиха Трабзонспор от второто място, както и се залепиха на точка зад лидера Галатасарай. Бешикташ от своя страна направи услуга на Гьозтепе и Станимир Стоилов, които удариха този уикенд Генчлербирлиги с 2:0 и разликата между двата отбора, шест кръга преди края, е само шест пункта.

Иначе домакините от Фенербахче съумяха да вкарат гол и в 56-ата минута, когато резервата Гьокхан Саздагъ прати топката в собствената си мрежа. Скоро след това обаче радостта бе помрачена, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че попадението не е било редовно заради засада.

Четвърт час преди края на редовното време Керем Актюроглу също бе близо до това да дари трите точки за своя тим след мощен шут в долния десен ъгъл, където вратаря на гостите Ерсин Дестаноглу направи решително спасяване.

Дестаноглу спаси отбора си и в 85-ата минута, когато Сидики Шериф стреля в средата на вратата, овладявайки подаване в наказателното поле.

В добавеното време натискът продължи, като гол така и не падаше, а двубоят отиваше към нулево равенство. Така в последната от осемте минути добавено време гостите се пропукаха и Емануел Агбаду извърши глупаво нарушение, което доведе до дузпа, като ВАР отново влезе в помощ на главния съдия Ясин Кол. С 11-метровия наказателен удар се зае Актюроглу и в 101-вата минута той вдигна на крака стадион "Юлкер".

След това се игра още футбол и двубоят продължи цели 105 минути, но в остатъка Бешикташ не успя да отговори на удара и в крайна сметка домакините ликуваха.

В следващия кръг Фенербахче гостува на Кайзериспор (11.4), докато Бешикташ приема Анталияспор (10.4).