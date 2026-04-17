„Tова са пари на вятъра“: Еди Хърн коментира Конър Бен - Реджис Прогрейс

Еди Хърн не изглежда да смята, че Zuffa Boxing са получили добра възвръщаемост на инвестицията си в Конър Бен. Мениджърът и промоутър сподели мислите си за боксовия мач от изминалия уикенд между Конър Бен и Реджис Прогрейс, като на практика обяви, че прекратява отношенията си с боксьори, работещи с мениджъра на Бен - Кийт Конъли. Ето част от коментарите му пред медиите.

Относно мача на Бен под шапката на Zuffa

„Беше диво. Искам да кажа, това беше като наръчник „как да хвърлиш пари на вятъра много бързо“ от страна на Zuffa Boxing.“

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

За мениджъра на Бен

„Вижте, в момента нямам абсолютно никакво желание да работя отново с Кийт Конъли. След време, след година, след три години, нещата могат да се променят. Но точно сега... казахме на Кийт Конъли наскоро, оттеглихме офертите си преди няколко месеца за Берланга и Хичинс. Мисля, че имаме още един или двама бойци с него, но предполагам, че и това ще приключи. Каквото, такова.“

Защо смята, че Дейна Уайт няма да покани отново Бен за галавечер на Zuffa

„Защото това създава прецедент за това как се плаща на бойците.“

