Треньорът на Брага: На полувремето си казахме, че трябва да вярваме в себе си

  • 17 апр 2026 | 10:14
  • 278
  • 0

Треньорът на Брага Карлос Висенс заяви, че футболистите в отбора са повярвали в обрата по време на почивката на двубоя срещу Бетис от четвъртфиналите в Лига Европа. Испанците водеха с 2:0, но Брага направи обрат до 4:2 и с общ резултат 5:3 продължава в предпоследната фаза на турнира. 

"Когато говорихме за шансовете ни на полувремето, си казахме, че трябва да се придържаме към процеса и да вярваме в това кои сме. Точно това, което сме, ни отведе до този полуфинал. Футболистите наистина вярваха, че всичко е възможно с някои корекции на полувремето", заяви Висенс, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

Нападателят на Брага Пау Виктор призна, че португалският тим не е започнал добре мача срещу "зелено-белите". "Отборът не започна така, както трябваше. Бетис ни атакуваше и почти вкара трети гол, от който щеше да е много трудно да се върнем. Но от момента на това отменено попадение, ние показахме истинското си лице и променихме динамиката", каза Виктор.

