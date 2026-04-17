Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Пелегрини: Трудно ми е да си обясня случилото се

Пелегрини: Трудно ми е да си обясня случилото се

  • 17 апр 2026 | 06:26
  • 1286
  • 0

Старши треньорът на Бетис Мануел Пелегрини коментира поражението на своя тим с 2:4 от Брага в реванша от четвъртфиналите на Лига Европа. Севилци поведоха с 2:0, но допуснаха шокиращ обрат и напуснаха турнира.

„Трудно е да се обясни тази загуба. През първото полувреме играхме на много високо ниво, вкарахме два гола и имахме още две или три чисти положения, но допуснахме грешка. Двамата ни централни защитници се сблъскаха и това доведе до техния гол. В съблекалнята бяхме много разстроени от това попадение“, заяви Пелегрини.

Брага разплака Бетис с невероятен обрат
Брага разплака Бетис с невероятен обрат

„През второто полувреме, след една ненужна дузпа и корнер, те поведоха с 3:2. Не успяхме да се съвземем от това. Знаем, че Брага обича да контролира топката, но не им се получаваше. Те нямаха нито един удар към вратата ни, но след това получиха подарък. Може би през втората част продължихме да мислим за това, а дузпата и корнерът решиха изхода от сблъсъка“, допълни треньорът.

Първата среща, която се игра преди седмица, завърши при равенство 1:1. Така Брага се класира за полуфиналите на Лига Европа, където ще се изправи срещу германския Фрайбург.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

