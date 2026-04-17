Италиано: Надскочихме очакванията, Астън Вила е на друго ниво

Треньорът на Болоня Винченцо Италиано обясни изненадващите си тактически промени срещу Астън Вила, като настоя, че тимът му е надминал очакванията, достигайки до четвъртфиналите на Лига Европа. „Рособлу“ понесе тежка загуба с 0:4 на "Вила Парк" и отпадна с общ резултат 1:7.

„Анализът на този мач е излишен. Допуснахме твърде много грешки в първия мач, затова се опитахме да направим нещо различно с Жоао Марио и Хуан Миранда на противоположни флангове, защото Вила се защитават много добре в наказателното поле, когато стигнем до аутлинията. Идеята беше при защита да влизаме навътре към по-силния си крак. Това не е причината да загубим. Причината е, че Астън Вила е невероятно ефективен отбор и вкарва при всяка възможност", коментира Италиано.

„Трябва да си извадим поуки от целия път и да признаем, че в момента Астън Вила има предимство пред нас. Те вероятно принадлежат повече на Шампионската лига, отколкото на Лига Европа, и вярвам, че ще спечелят трофея“, продължи специалистът.

„Представянето ни в първия мач беше много силно, но платихме цената за твърде много разсейвания и грешки. Не знам дали разликата между отборите е толкова голяма, но всички заслуги са за тях, те се възползваха от всяка възможност. Не мисля, че днес проблемът беше тактически, имаше голяма разлика в класата между двата отбора и трябваше просто да се надяваме, че те няма да са в най-добрата си форма. Не можеш да им подаряваш нищо, а ние го направихме и в двата мача", добави Италиано.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages