Десислав Дяков: Съдийска грешка съсипа старанието на момчетата

  • 17 апр 2026 | 07:12
Лудогорец III (Разград) надви у дома едноименния тим на Аксаково с 1:0. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Лудогорец III подчини Аксаково в последните секунди

„Цял мач се защитавахме. Те владееха топката, атакуваха ни през цялото време, бягаха, поддържаха невероятно темпо, но нямаха чисто положение. За нашите възможности играхме изключително добре, въпреки че трябваше да заложим на петима централни защитници заради кадровите проблеми. Един от тях, капитанът Слави Сталев, дори игра като централен нападател. Искам да поздравя Валентин Георгиев, който получи сериозни схващания, но довърши мача. Евгени Стоянов също се представи на страхотно ниво. И двамата ни централни защитници бяха страхотни, както и цялата отборна игра. Много сме доволни от момчетата, много. При попадението на Лудогорец имаше откровено нарушение срещу Даниел Пламенов, който го пазеше в ситуацията. Нашият бранител беше видимо изблъскан с две ръде. Не да го подпре леко, както би могло да стане в подобни ситуации, просто го изблъска с две ръце. Това е очевидна съдийска грешка. Бях на терена, видях отблизо случилото се и попитах главния рефер Димитър Гебешев дали наистина няма да отсъди нарушение. Отговорът му беше, че не е свирил няколко такива ситуации. Цялото ни старание отиде на вятъра заради едно неотсъдено нарушение и не мога да не кажа нищо, колкото и да ми се иска да не си говорим за съдиите, вече ми е неудобно. Но виждам тенденция и няма как да си замълча“.

Още от БГ Футбол

Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 1851
  • 7
Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 1546
  • 3
Орела: Мотивацията и жарта на българите в отбора ще спасят Монтана

Орела: Мотивацията и жарта на българите в отбора ще спасят Монтана

  • 16 апр 2026 | 21:44
  • 2830
  • 1
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 31414
  • 79
Хебър се добра до точката срещу Пирин в Благоевград

Хебър се добра до точката срещу Пирин в Благоевград

  • 16 апр 2026 | 20:22
  • 1954
  • 3
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 16 апр 2026 | 19:50
  • 24769
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 54946
  • 142
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 18463
  • 9
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 31073
  • 11
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 23739
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 31414
  • 79
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 19143
  • 21