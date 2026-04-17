Десислав Дяков: Съдийска грешка съсипа старанието на момчетата

Лудогорец III (Разград) надви у дома едноименния тим на Аксаково с 1:0. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Цял мач се защитавахме. Те владееха топката, атакуваха ни през цялото време, бягаха, поддържаха невероятно темпо, но нямаха чисто положение. За нашите възможности играхме изключително добре, въпреки че трябваше да заложим на петима централни защитници заради кадровите проблеми. Един от тях, капитанът Слави Сталев, дори игра като централен нападател. Искам да поздравя Валентин Георгиев, който получи сериозни схващания, но довърши мача. Евгени Стоянов също се представи на страхотно ниво. И двамата ни централни защитници бяха страхотни, както и цялата отборна игра. Много сме доволни от момчетата, много. При попадението на Лудогорец имаше откровено нарушение срещу Даниел Пламенов, който го пазеше в ситуацията. Нашият бранител беше видимо изблъскан с две ръде. Не да го подпре леко, както би могло да стане в подобни ситуации, просто го изблъска с две ръце. Това е очевидна съдийска грешка. Бях на терена, видях отблизо случилото се и попитах главния рефер Димитър Гебешев дали наистина няма да отсъди нарушение. Отговорът му беше, че не е свирил няколко такива ситуации. Цялото ни старание отиде на вятъра заради едно неотсъдено нарушение и не мога да не кажа нищо, колкото и да ми се иска да не си говорим за съдиите, вече ми е неудобно. Но виждам тенденция и няма как да си замълча“.