Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Орела: Мотивацията и жарта на българите в отбора ще спасят Монтана

Орела: Мотивацията и жарта на българите в отбора ще спасят Монтана

  • 16 апр 2026 | 21:44
  • 1174
  • 0

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов говори след равенството на своя тим срещу Славия. Двата отбора завършиха 0:0 на “Огоста”.

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

“Аз съм доволен от раздаването и начина, по който играхме. Да не оставаме на заден план, че и Славия имаше ситуации. Който беше вкарал първи гол, щеше да спечели. На нас толкова тази точка не ни е по вкуса, ние играхме за трите. Продължаваме да се борим. Имаме шанс срещу всеки отбор в тази осмица

Излязоха футболисти на 100-процентови ситуации, които не успяха да реализират. Ситуации от създадени футболни положения, не толкова от грешки. Първото полувреме ни куцаше прехода, насищането от играчи в последната фаза. Имахме много малко хора, които да налеят в зоната, където може да се реализира. Второто с тази промяна се коригирахме, имахме достатъчно ситуации.

Ние нямаме друг шанс, играхме като равен с равен с Арда и ЦСКА. Със Славия беше равностоен мачът също. Имаше определени моменти, където играхме малко по-добре от тях. В крайна сметка го отдавам не толкова на шанс. Има хладнокръвие и класа, където да ги реализираш тези ситуации.

Според мен в плейофите трябва да вземем поне шест мача. За мен и съм го втълпил на играчите, това не е нереална цел. Нека ни подценяват. Нашият отбор играе прилично и има шанс във всеки двубой. Мотивацията и жарта в българите ще спасят отбора. Имаме достатъчно качествени българи, които да се нагърбят без да подценявам чужденците. Като мотивация и манталитет българите ще изкарат отбора”, заяви Орела.

Следвай ни:

