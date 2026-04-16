Халф на Монтана пропуска мача със Славия заради семейна трагедия

Полузащитникът на Монтана Важебах Сакор е заминал за Норвегия за погребението на баба си и ще пропусне мача със Славия. След наказание в състава на домакините се завръщат Томас Азеведо и Борис Димитров.

Старши треньорът Атанас Атанасов-Орела проведе една тренировка днес преди обяд, и след нея определи групата за двубоя с най-стария столичен тим.

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Ангелос Цингарас, Владислав Цеков, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.