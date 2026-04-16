Без Бресел и Лисовски на Световното в "Крусибъл"

Люка Бресел – шампионът от "Крусибъл" отпреди само три години – няма да участва в телевизионните фази този път, след като загуби с 10:5 от Джак Джоунс в последния квалификационен кръг на Световното първенство по снукър.

От триумфа си през 2023 г. белгиецът Бресел трудно намира отново магията в играта си и е паднал до 46-о място в световната ранглиста. Той спечели първия си квалификационен мач срещу Чан Биню, но днес беше надигран от уелсеца Джоунс, който през 2024 г. беше финалист срещу Кайрън Уилсън.

Световният №19 Джоунс поведе със 7:4 със серии от 136, 100, 114 и 114 точки, а ключов момент беше спечеленият 12-ти фрейм на черната топка, след като Бресел пропусна шанс да намали изоставането си. Бресел върна един фрейм, но Джоунс направи пети сенчъри брейк (132) за 9:5 и затвори мача с поредица от 78.

„Играх добре, чувствах се страхотно тази сутрин“, каза Джоунс, който по-рано през сезона счупи дясната си ръка, удряйки масата от яд по време на тренировка, но вече се е възстановил. „Харесвам този формат, защото имаш време да влезеш в мача. Днес беше най-добрата ми игра през сезона. Обичам "Крусибъл" – можеш да се сринеш, но атмосферата е невероятна и това ме мотивира.“

Джак Лисовски направи пробивен сезон, спечели първата си ранкинг титла на Northern Ireland Open и достигна финала на Welsh Open, но не успя да се класира за "Крусибъл", губейки с 10:5 от Хъ Гуочянг, който ще дебютира в „Театъра на мечтите“. Той ще бъде един от 11 китайски играчи в основната схема – повече от рекорда от 10 миналата година.

След като спечели първите пет фрейма с най-добър брейк от 138, световният №47 Хъ успя да задържи преднината си и да стигне до последните 32.

Али Картър, финалист през 2008 и 2012 г., си осигури 22-ро участие в Крусибъл, след като обърна от 7:5 до 10:7 срещу Антъни Макгил, печелейки последните пет фрейма с най-добър брейк от 92. „Антъни играеше освободено и знаех, че трябва да издържа с него“, каза Картър. „Много съм щастлив, че се класирах – голямо постижение е на 46 години все още да си на това ниво. Имах доста трудности извън масата през последната година, но това вече е зад гърба ми и мога да се фокусирам върху снукъра.“

Вероятно най-силното представяне в квалификациите беше на Джанг Анда, който победи Зак Шурти с 10:3 с брейкове от 80, 61, 109, 67, 105, 134, 108, 64 и 143. Бившият шампион от International Championship ще играе в "Крусибъл" за шести път, но все още няма победа там.

Лиам Хайфийлд си осигури четвърто участие, след като разгроми Оливър Лайнс с 10:2 с най-добър брейк от 126. „Всичко се завъртя в кръг за мен – изпаднах от тура и счупих китката си. Беше дълъг път обратно, така че емоционално е да се върна в "Крусибъл". Надявам се кариерата ми отново да върви нагоре.“

Фан Джънги победи Бен Мертенс с 10:4 с брейкове от 104, 119 и 100, докато Лей Пъйфан, който миналата година елиминира Кайрън Уилсън, си осигури завръщане с победа 10:5 над Райън Дей.

В последния завършил мач Гари Уилсън спечели драматична битка срещу Сю Съ с 10:9. След като изоставаше с 7:2 и 8:4, Сю обърна до 9:8 и дори поведе с 44:0 в 18-ия фрейм, но Уилсън се върна, изравни и в решителния фрейм направи впечатляващ брейк от 126.