Вече са ясни 16-имата директни участници в "Крусибъл"

Загубата на Тепчая Ун-Ну на Шампионата на тура означава, че съставът на 16-имата поставени играчи за Световното първенство вече е окончателно определен.

Ун-Ну трябваше да спечели турнира в Манчестър, за да влезе в топ 16, но загуби от Бари Хоукинс. Това означава, че Динг Дзюнхуей запазва 16-ото и последно място, даващо директна квота за „Крусибъл“. Динг ще бъде един от рекордните петима китайски играчи сред поставените.

Поставените играчи са изброени по-долу, като позициите им може да се променят в зависимост от резултатите тази седмица. Окончателният ред на поставяне и програмата на мачовете ще бъдат обявени следващата седмица, а на 16 април ще бъде направен жребий, който ще ги противопостави на 16-имата квалификанти.

Джао Синтонг

Джъд Тръмп

Кайрън Уилсън

Нийл Робъртсън

Джон Хигинс

Марк Уилямс

Марк Селби

Шон Мърфи

Сяо Гуодонг

У Идзъ

Бари Хоукинс

Рони О’Съливан

Крис Уейклин

Марк Алън

Съ Дзяхуей

Динг Дзюнхуей