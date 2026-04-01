Вече са ясни 16-имата директни участници в "Крусибъл"

Загубата на Тепчая Ун-Ну на Шампионата на тура означава, че съставът на 16-имата поставени играчи за Световното първенство вече е окончателно определен.
Ун-Ну трябваше да спечели турнира в Манчестър, за да влезе в топ 16, но загуби от Бари Хоукинс. Това означава, че Динг Дзюнхуей запазва 16-ото и последно място, даващо директна квота за „Крусибъл“. Динг ще бъде един от рекордните петима китайски играчи сред поставените.
Поставените играчи са изброени по-долу, като позициите им може да се променят в зависимост от резултатите тази седмица. Окончателният ред на поставяне и програмата на мачовете ще бъдат обявени следващата седмица, а на 16 април ще бъде направен жребий, който ще ги противопостави на 16-имата квалификанти.
Джао Синтонг
Джъд Тръмп
Кайрън Уилсън
Нийл Робъртсън
Джон Хигинс
Марк Уилямс
Марк Селби
Шон Мърфи
Сяо Гуодонг
У Идзъ
Бари Хоукинс
Рони О’Съливан
Крис Уейклин
Марк Алън
Съ Дзяхуей
Динг Дзюнхуей